Comparti Diadomingo, pa mas of menos 1’or y 35 di marduga, un toyota Tercel color blauw cla, numera A-24367, Right Hand Drive, tabata haci fever na Eagle Beach. Dado momento el a perde control y bay dal riba un otro auto staciona. Hendenan eybanda a lanta contra e chauffeur di e Tercel, mirando cu e kier a baha na awa sin regla cuenta. Pa colmo e kier a bringa tambe. Manera cos cu nada no a pasa, el a sinta draai su auto y despues bandona e sitio. Mustra/Kita comentarionan

