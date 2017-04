Comparti

Ling & Sons ta invita un I tur na e grandioso Easter Food Show 2017 cu ta tuma lugar Dialuna 10 di April di 6pm pa 9’or PM. Durante e food show aki Ling & Sons lo tin un variedad grandi di tastings y promocionan den tienda na unda cu tur presente por purba e diferente specialidadnan cu e supermercado tin di ofrece pa e periodo di Semana Santa.

Asina lo tin presentashon di cuminda diferente na cada departamento di e supermercado y tambe lo tin diferente tastings di binja.

Ademas di esaki e supermercado lo tin bishita di Easter bunny, lo tin face paiting pa e muchanan I dinojump.

Un evento gratis pa full famia por disfruta di un experiencia culinario y sumamente agradabel.

Bin celebra Easter cu Ling & Sons, bo supermercado #1.

I no lubida di Shop cu bo VIP CARD I asina collecta punto cu cada compra di 1awg,- na Ling & Sons. Tur VIP ta ricibi extra specials den tienda durante temporada di Semana Santa I ta participa pa gana un viahe pa 2 persona pa Colombia. Tur informacion di e offertanan I premio special ta den e Easter Magazine di Ling & Sons. Busca e Magazine den tienda of online.

Pa mas informacion bishita www.lingandsons.com of Like e Ling & Sons facebook page.

