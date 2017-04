Comparti Recientemente a tuma luga na Fort Lauderdale, Merca un di e conferencianan mas importante pa loke ta e industria di crucero, esta Seatrade Cruise Global. Aruba Tourism Authority conhuntamente cu Aruba Ports Authority y otro partnernan den e industria di crucero aki na Aruba a participa na e conferencia. Durante e evento, Seatrade Cruise Global ta trece hunto e liñanan di crucero y demas representantenan di producto y servicionan rond di e industria, manera destinacionnan, puertonan, tour operadornan, associacionnan di e industria, etc. E conferencia a ricibi riba 10,000 bishitante y mas di 700 compania of organizacion cu a exhibi nan producto y of servicionan. E conferencia tambe ta duna indicacion di e futuro di e industria di crucero. Segun Cruise Line International Association (CLIA) ta spera cu un total di 25.3 miyon pasahero mundialmente lo tuma un cruise durante 2017. Na 2007 e total di pasahero cu lo tuma un cruise tabata 15.8 miyon, cual ta demostra un crecemente significante den apenas 10 aña. Tambe por nota e confiansa cu tin den e industria cu inversion di 6.8 biyon dollar den barconan nobo pa 2017. E delegacion di Aruba a reuni cu ehecutivonan di e liñanan di crucero di mas importante manera Royal Caribbean Cruises y Carnival Cruise Lines. Durante e reunionnan aki a comparti cu e delegacion e diferente inversionnan y demas proyecto cu ta contribui na e industria y e experiencia di pasaheronan di crucero. Tambe a follow up riba e high season y e resto di 2017 ya cu e aña aki ta uno sumamente positivo cu alrededor di 750 mil pasahero proyecta pa bishita nos isla. Ademas ta sigui di cerca e desaroyo di e comentarionan di e pasaheronan di crucero cu ta bishita Aruba. E delegacion a confirma un biaha mas e popularidad di nos isla cu puntuacion halto, a base di encuesta di e lineanan crucero, cu ta pone Aruba entre e top 3 di miho destinacion den Caribe y den e caso di Royal Caribbean, Aruba a resulta di ta e number 1 destinacion den Caribe. E conferencia tabata uno exitoso cu ta yuda pa sigui desaroya e industria di crucero di Aruba na un forma positivo cu 2018 proyectando preliminarmente di ta sumamente positivo cu un crecemento di 14% compara cu 2016. Mustra/Kita comentarionan

