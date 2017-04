Comparti Diahuebs por a nota Brandweer staciona cerca di e entrada principal di Dr. Horacio E. Oduber Hospitaal. Esaki den cuadro di inspeccionnan cu mester a wordo haci haciendo uzo di nan ekipo yama ‘hoogwerker’. E colaboracion cu Brandweer ta esencial y for di comienso Hospital a integra esaki den su plannan di construccion y renobacion. E cooperacion aki ta sumamente importante pa percura e siguridad pa tanto pashent, bishitante y empleadonan di Hospital.



En conexion cu e futuro renobacion, Hospital y otro instancia manera Brandweer ta bezig pa mira si durante e renobacion no tin nada cu lo por bay stroba si surgi un emergencia por ehempel un candela. A invita Brandweer pa haci un check up di e cobertura necesario pa cumpli cu e exigencianan existente di Brandweer. Algun punto cu a bin al caso ta cu na tur momento mester tin pasada liber pa si surgi un calamidad/emergencia pashent, bishitante y empleadonan por sali di biaha.



Brandweer semper ta duna conseho y ta colabora cu Hospital y den e caso aki pa check rutanan alternativa durante e periodo di renobacion riba e diferente departamentonan. Durante e construccion di e edificionan nobo tambe a pidi ayudo y instruccion pa e salidanan di emergencia den caso si esaki no tabata evidente. Pronto lo organisa tambe un tour den e edificio nobo y un ehercicio of ‘drill’ pa asina Brandweer conoce e parti di Hospital nobo mas miho y consecuentemente por reacciona mas lihe den caso cu mester di nan ayudo.





Mustra/Kita comentarionan

Comparti