Comparti Prome Minister Eman a habri Congreso nr. 32 di CONCACAF unda top di futbol internacional tabata presente. Entre nan Presidente di CONCACAF Victor Montagliani, Presidente di CONMEBOL Alejandro Dominguez, Presidente di FIFA Gianni Infantino, Presidente di AVB Richard Dijkhoff y Minister di Deporte y Salud Alex Schwengle. Varios invitado di afo a yega Aruba pa atende e evento aki, unda e anochi prome Minister Schwengle a brinda un recepcion di bon bini riba Plaza Padu, unda tabata reina un tremendo ambiente. Despues cu Prome Minister a yama e invitadonan bon bini, el a pone extra atencion na presencia di e honorabel sr. Infantino na Aruba. "ABV ta haya e reconocimento di mas halto di por tin e congreso regional di CONCACAF na Aruba cu presencia di presidente di FIFA. Esaki ta sosode pa prome bes den nos historia y un merecido aplauso ta na su luga pa tur cu a haci esaki posibel." Eman a bisa cu e ta bay conta algo di Aruba y pone esaki den contexto cu futbol. El a splica en corto e situacion geografico y demografico di Aruba. "Aruba, un isla chikito y seco unda destino a dicidi cu e baranca aki no tin mineralnan den su subsuelo of otro fuentenan economico. Pesey ta dificil pa splica e calidad di bida cu nos tin awe aki. Si pone e calidad di bida aki den contexto cu futbol y con e Arubiano y su liderazgo a traves di generacionnan a duna muestra di un talento special, ta bira mas real pa boso ora mi mustra un di e potretnan mas espectacular den historia mundial di futbol. Esaki ta cu ora Pele a haya un bala cu no ta yega net dilanti su pia, pero den su lomba. Aki nada por a wordo haci mas. Pero, Pele a laga su curpa cay, bira y ta haci loke mundo awe conoce come e 'chalaca'. Arubianonan, sin tin e mineralnan, ta haci e chalaca a base diario pa haci destino di Aruba uno prometedor cu ta brinda oportunidad na tur su habitantenan. Nos ta orguyoso cu boso presencia aki pa comparti cu boso nos bunita isla, cu a wordo construi dor di su hendenan, nan vision, nan curashi, nan determinacion pa cambia su destino den algo cu ta prometedor pa nan mes, pero tambe yena di oportunidadnan pa siguiente generacionnan. Asina ta cu cada bes boso mira un Arubiano, boso ta mira un parti di Pele den dje, pasobra e ta percura pa milagernan sosode riba e isla chikito y seco aki." Eman a duna un splicacion di e turismo creciente di Aruba, cu a pesar di su embergadura, no semper ta wordo traduci den un miho calidad di bida pa tur hende. P’esey gobierno a pone su dilanti pa converti prosperidad den bienestar pa e ciudadanonan. "Mi a bisa hopi biaha cu nos no kier solamente hotelnan di cinco strea, pero barionan di cinco strea, hospital di cinco strea y sigur un calidad di bida di cinco strea pa nos hendenan. Esey ta nifica tambe construi veldnan chikito di futbol den barionan, pa asina nos muchanan y adultonan por sinti e stabilidad economico y mira esaki den nan propio bario, den nan scol, den ciudad y den areanan publico." Eman a bisa cu esaki a conduci gobierno riba un caminda na unda tur dia ta trata na conecta prosperidad y bienestar pa e ciudadano. Eman a dirigi su mes na sr. Infantino bisando e cu e ta spera cu hunto nan por yega na acuerdonan pa con realisa soño di muchanan den barionan rond Aruba. Na final di su discurso cu a haya hopi bon acogida, Eman a expresa e siguiente bunita palabranan. "Nos ta aprecia masha hopi cu e isla chikito Aruba a wordo scogi pa ta anfitrion di un encuentro asina importante. E ta un estimulo y un inspiracion pa nos. Pa e Arubiano orguyoso esaki ta definitivamente un reconocimento pa un isla chikito cu tin soñonan grandi." Mustra/Kita comentarionan

