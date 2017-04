Comparti Parti di campamento ta e aspecto tambe di siguridad. Caminda cu ta papia di siguridad, semper presencia di polis ta hopi importante. Sigur den e temporada di campamento ta haya hopi mas polis den e zona unda cu tin campamento. Despues di a papia cu algun campista, nos a papia cu minister Arthur Dowers, kende tambe a core e ruta den oranan di merdia. Cuerpo Policial ta prepara tambe pa garantisa e siguridad den e area caminda miles di hende ta aglomera den e temporada di campamento. Minister a tuma e diadomingo pa pasa bishita diferente di e personanan cu ta campa y esnan cu ta traha riba beach pa haya un impresion con cos ta bayendo. Hendenan ta yegando y tin cu bisa cu nan tin nan vergunningnan regla. Parti importante ta pa tin suficiente presencia di polis. E minister a combersa cu nan, kico ta nan punto di bista, kico ta e cosnan cu nan ta mira, kico nan ta confronta caba bes. Te na e momento aki ta bayendo bon. Sa tin discusion cerca esnan cu ta bay campa, pero te na e momentonan aki tur cos ta canando na ordo. Polisnan ta presente. Nan ta keda ta presente durante full e periodo aki. Ta bay ta menos tolerante manera e otro añanan. Esnan cu no ta comporta nan mes, buracheria publico, bin cu carbon riba beach, tur e tipo di cosnan aki, lo wordo actua contra di dje. Tin suficiente polis presente pa loke ta visibilidad y tambe ta asina cu lo tin extra polis den e diferente basenan, sea ta na beach of na Noord cu si ta necesario mas polis por yega y tambe Playa lo asisti si ta necesario. Ta sali for di punto di bista cu e publico lo comporta nan mes bon. Ta spera cu ta e tradicion unda cu ta mira un of dos hende ta bin daña pa e milesnan cu tey. E Minister ta spera cu e aña aki ta preveni esnan cu nan bin daña cos eyriba. Cu presencia di polis, tin suficiente hende pa mantene ordo y reglanan. Si comporta nechi, vooral den e aspecto di sushedad riba beach pa tene cuenta cu esey. E efecto cu tin riba nos medio ambiente, e efecto cu tin riba nos turismo. Si tur hende tene cuenta cu esey lo ta un periodo di campamento placentero pa tur hende. Cuido di area Por mira cu tin famia cu concientemente ta bin cuida e area y percura pa un dia prome nan luga ta reserva. Segun e minister tur hende ta bin cu nan famia. Ta pa hopi aña tin famia ta bin. Esey ta un bunita tradicion pero pa por mantene tradicion aki tur hende mester por comporta nan mes bon. Mustra/Kita comentarionan

Comparti