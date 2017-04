Comparti Diadomingo misa tabata yen, pasobra ta diadomingo di rama. Nos tabata presente na misa di Dakota, un misa yen y repleto. Tur hende presente, hopi cos a bin dilanti. Tur hende cu nan rama den nan man. A papia cu pader Daniel, kende a conta un tiki con contento e ta pa sinti un reaccion asina positivo den misa di Dakota. Tur misa ta yen, pa un dia asina importante cu ta diadomingo di rama. Pader Daniel tabata contento di mira e participacion di pueblo di Dakota, pueblo di Aruba den apertura di Semana Santa. Esey ta importante pa nos drenta y compaña Señor Hesus, nos Salvador, cual ta entrada y su entrega pa nos riba cruz y su resureccion. Awe, diadomingo di rama ta habri porta pa e dianan sagrado, e dianan santo fundamental y centrla di nos Santa Fe. Ta spera cu tur esnan cu awe por a canta Hosana Biba Rey di David, Biba Cristo, por ta presente tambe den anochi di diahuebs, ora cu ta celebra Señor su ultimo cena, por keda cun’e spierto na kapel di Santisimo Sacramento henter anochi di diahuebs pa diabierna. Tin e kapel habri, mescos cu di diabierna pa diasabra henter anochi, pa keda cu Señor den hofi di Olijfi. A pidi e apostelnan no drumi, keda alerta, keda spierto, pasobra esun cu ta traicionami ta cerca, pasobra mi ora e yega. Esaki kier haci pa vigila y e Siman Santo aki ta un siman di vigilia. Un siman di keda spierto pa realisa cu den e mundo den cual nos ta biba, tin tambe un traidor, e forsanan cu kier traiciona e sentido di bida humano, kier traiciona nos rumbo, traiciona nos metanan, traiciona nos propio fe, nos alma, pa nos vigila. Solamente cu vigilia, cu oracion nos por resisti e forsanan aki, cu ta forsanan masha astuto. E amigo intimo di Señor ta bin y cu un gesto di mas tierno, esta cu un sunchi, e ta entrega Señor den man di bandido. Con sutil, con astuto e forsa di scuridad ta. Asina por sosode den nos bida spiritual y den nos existencia. Cu scuridad keto bay por uza e manera aki. Esaki ta un advertencia pa nos. Pesey tin cu laga e dianan aki sea dianan di vigilia. Dianan di comunion cu Dios, unda cu nos ta, si nos ta na misa, pero si pa cualkier otro motibo si nos mester ta otro caminda, of den campamento, mester compaña famia, laga bo curason keda uni cu Señor. Busca momentonan pa ta cu Señor, pa keda den vigilia, pa keda den oracion, pa no perde e sentido di e dianan sagrado aki. Mustra/Kita comentarionan

