Comparti Presidente di FIFA, Gianni Infantino tabata presente pe di 32 congreso di CONCACAF teni diasabra ultimo na Aruba. "Pa cuminsa mi ta contento di ta aki. Aruba ta un luga bunita, un luga cu bo ta desea di pasa mas tempo cu na luga di bin pa un congreso so, pa reunion di trabou, pero pa disfruta", asina Infantino a remarca. E Preidente di FIFA a keda impresiona cu e forma con tanto e Minister como e asociacion di futbol a ricibi’e. E trabou bou encargo di Richard Dijkhoff, Presidente di Arubaanse Voetbal Bond, ta bayendo bon. "E congreso aki ta mustra cu CONCACAF ta bayendo bon, riba un caminda nobo. Riba un caminda cu ta enfoca bek riba e cosnan necesario y na balor corecto. Bon gobernacion combina cu bon habilidad y transparencia. Algo cu ta bon pa futbol", Infantino a remarca. Gianni Infantino ta Presidente di FIFA un tiki mas di 1 aña y ainda e tin 2 aña mas pa bay, pero su vision pa futbol ta cu FIFA tin eventonan cu lo tuma luga den e proximo 2 añanan. Lo tin Copa Confederacion, Copa Mundial otro aña, pero prome cu esey na Bahamas lo tin e Copa internacional di beach soccer", el a remarca. Tambe lo tin eventonan na India y na Korea. Na caminda tin hopi proyecto pa desaroya y nan a triplifica inversion mundial den futbol. Prioridad principal di FIFA ta pa inverti den futbol pa futuro. Loke Aruba por spera di FIFA pe proximo añanan ta e sosten y compromiso di traha hunto. Pero tambe e compromiso di inversionnan y compromiso pa hunto desaroya futbol, ta algo cu mester haci. "Pero cu e asociacion di futbol (AVB) y Gobierno di Aruba nos ta na e mesun liña", asina Infantino a duna di conoce. Giovanni Vincenzo "Gianni" Infantino di 47 aña di edad ta un administrado di futbol y ta e prome Italiano pa asumi e puesto di Presidente di Fédération Internationale de Football Association (FIFA), eligi dia 26 di februari 2016 den un sesion extraordinario durante congreso di e federacion di futbol. E ta e di 9 Presidente di FIFA. E ta naci na Suisa, di un mayornan Italiano cu a inmigra eynan. El a studia ley na University of Fribourg y ta domina e idiomanan Italiano, Frances, Aleman, Ingles, Spaño y Arabia. Ta bon pa bisa cu prome di asumi e puesto den FIFA, e tabata e Secretario General di Union of European Football Associations (UEFA) desde aña 2009. Prome cu esey el a traha como Secretario General di e centro internacional di estudionan deportivo na University of Neuchâtel. A funda FIFA dia 21 di mei 1904 y ta e organisacion na cabes di e deporte di futbol, futsal y beach soccer, responsabel pa organisa torneonan internacional, manera e Copa Mundial, cu a cuminsa desde aña 1930 y e Copa Mundial Femenino cu a start na 1991. Su oficina principal ta na Zürich y awendia ta conta cu 221 miembro di asociacionnan nacional. Tur miembro di FIFA mester ta miembro tambe di un di e 6 confederacionnan regional, den cual a parti mundo. Nan ta Africa (CAF), Asia (AFC), Europa (UEFA), Norte-Centro America y Caribe (CONCACAF), Oceania (OFC) y Sur America (CONMEBOL). Mustra/Kita comentarionan

Comparti