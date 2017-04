Comparti Ayera a tuma luga reunion entre Hefe di Polis di Noord y Strandpolitie, Inspector Andrew Hoo y e miembronan di AHATA, esta mayoria hotel cu ta afilia den AHATA. A reuni cu Ministernan mr. Drs. Arthur Dowers, INg. Mike de Meza y Benny Sevinger pa elabora riba e famoso “beach policy”. A dialoga riba con ta bayendo cu implementacion, permisonan cu ta wordo duna inclusivo na e watersport y e hotelnan, di cual ta trata nan igual pa no tin un distincion den esey. “Mas tanto di e problemanan a wordo dirigi cerca Isabelle Dammers, kende ta parti di e Management Team di DIP. Algun pregunta tambe a bin den mi direccion, eigenlijk mas tanto pa ehecucion”, asina Inspector Hoo a remarca. Asina cu DIP otorga e permiso, Polis ta asisti pa entrega e permisonan. Na principio e no ta keda na Polis, pero e ta un trabou den ekipo. Na final e cosnan chikito cu mester a papia riba dje, nan a haci esaki durante e reunion y kico Polis ta nifica den e proceso ey. Pa loke ta e parti di siguridad riba beach, Inspector Hoo a remarca cu esey semper ta cay bou e maneho di Polis hunto mente cu hotelnan y nan personal di siguridad. Pero loke ta e ‘beach policy’ y e zona eigenlijk no tin di haber cu Polis, ta DIP tin cu haci su trabou. Si nan mester di ayudo di Polis, DIP lo haya e asistencia aki. Pa loke ta siguridad, full un otro tarea, of un area cu Polis ta atende, nan ta haci esaki apart, Inspector Hoo a remarca. Durante e reunion a wordo treci padilanti cu si lo move esunnan cu no tin permiso, pero segun Inspector Hoo esaki no lo keda na Polis of departamento di husticia. E parti di kita loke tin poni ilegal riba beach ta den man di DIP. Esaki ta algo cu ta andando pa algun tempo caba y nan no ta spera cu e lo bay di un dia pa otro. Pero asina cu esaki keda cla, Polis t’ey pa duna asistencia y aporte na e situacion aki. Mustra/Kita comentarionan

