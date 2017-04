Comparti Minister di Husticia, mr. drs. Arthur Dowers a yama un reunion cu Polis y DIP pa atende cu algun problema cu e hotelnan ta haya riba beach. Miembro di Management Team di DIP, Isabel Dammers, a indica cu e reunion tabata uno fructifero pasobra tabata tin diferente partner na mesa. Esaki a haci cu nan por a atende diferente topico cu a bin riba mesa y tur hende por a haya un update di unda ta para cu e implementacion di e beach policy. “Nos a papia eigenlijk mas tanto di e ehecucion di e maneho riba e beach. Ami ta yam’e permisologia keda cla cu tur hende tin nan permiso, con nos ta bay desde eynan pa zorg cu tur hende ta cumpli cu regla tambe y sanciona esey”, asina Isabelle Dammers a remarca. Nan ta bezig cu e implementacion desde 1 di Augustus 2016. Pero tabata tin algun problema cu DIP mester a ahusta algun tarifa aki y aya, print factura bek. DIP tabatin e mala suerte cu nan a haya problema cu nan sistema di computer, pero awor tur hende tin nan factura final. Despues nan tin nan condicionnan final y e espacio final cu nan mag di uza. “Nos lo ta sacando den e dianan cu ta bin pa esnan cu no a cumpli ainda cu nan pago pa haya nan permiso, nos lo ta sacando un ultimatum pa paga nan debe, pa asina nan haya nan permiso. Of si nan no ta desea di haci esey pa desaloha e beach”, Dammers a remarca. Esaki ta inclui watersport y hotelnan cu ta haci uzo di e beach. DIP ta riba e linea completo durante henter e implementacion. DIP a purba di ta cauteloso y nan a purba di duna tur hende e mesun oportunidad. Tambe nan a atende tur hende cu e mesun manera y a adresa tur hende den corespondencia di e mesun manera. Kiermen tanto hotelnan como otro operadornan di beach lo haya e mesun tipo di carta. E beach policy ta regarda e beach cu ta cuminsa na ex Bushiri hotel y ta caba na e Wind and Kite Surf panort di Marriot. “Obviamente nos a haya algun caso den Corte. Tin obhecion di banda di hotelnan y watersport encuanto e ubicacion of cuanto e haltura di tarifa. Pero esey no ta nifica cu nan por sigui sin permiso. Ta asina cu tur hende tin derecho di bay Corte y nos tin derecho di haya uitspraak di Hues riba dje, nos lo ehecuta esey tambe pero mientrastanto bo mester percura cu bo tin un permiso. Esun cu nos a cobra di mas, nos lo restitui e ora ey. Den todo caso bo mester tin un permiso pa haci uzo di tereno di pais Aruba riba beach”, asina Dammers a termina. Mustra/Kita comentarionan

