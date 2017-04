Comparti Despues cu diaberna hungador nan a batalla cu otro te den ora nan laat di anochi a keda solamante 8 hungador cu a pasa pa e single knockout pa diasabra. E anja aki a kambia e format den ultimo 8 kaminda si bo perde bo ta bay out di biaha esey ta hasi un presion enorme, pero ta hasibo mentalmente hopi mas fuerte pa ora di participa den exterior. Resultado final FEBIAR Campeonato Nacional Bola 8 di Aruba. Campeon: Gunnar Leonardo Sub Campeon: Jason Kock 3/4 Lugar: Mark Farro & Martin van Appeldoorn 5/8 Lugar: Patrick Henriquez, Emil Kock, Richard Wolf, Elvis Evertsz Un danki sigur ta bay pa Sportsubsidie, Lotto & Pizza Hut. Tambe na tur e participante nan cu a participa. Incluyendo un Jorge Petrocchi, Martin van Appeldoorn, Marlon Tromp, Mark Farro cu a hasi un come back fuerte den Aruba su billar. E anja aki pa representa Aruba den Exterior lo mester hunga 3 Nacional plus 3 Qualify y esun nan cu mas punto "OVERALL" lo representa Aruba dignamente den exterior. Next event di FEBIAR ta April 23 cual lo ta un qualify bola 8, cuminsando pa 1:30 na POVA Club. Mustra/Kita comentarionan

