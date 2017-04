Comparti Un Taxista riba e caminda di Sasaki cu velocidad basta halto a desvia pa un auto y accidenta. Un Teracan preto maneha pa un dama a sali for di SuperFood pa subi caminda di asfalt. E taxista cu velocidad halto a maniobra pa evita accidente mas serio. E chauffeur a perde control y ranca mata pa despues e auto bay halto riba baranca estilo avion. Djey a cay bek riba su wielnan. E daño tabata hopi y auto no ta sirbi mas. E taxi no a dal den e Teracan. Asina mes e dama a reconoce su eror aunke el a splica cu e taxista tabata bin hopi duro. El a splica Polis tur esey. E taxista no tabata herida. E tabata basta spanta. Polis a keda di busca e camara di seguridad di SuperFood y Crusada di SuperFood pa asina mira kiko a sosode. Velocidad a hunga un rol basta crucial den e desgracia. Mustra/Kita comentarionan

