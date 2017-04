Comparti Pader Daniel Szpila a splica cu ta supone cu e custumber di campamento ta bin di America Latina, unda cu hende ta haya un poco mas tempo liber pa por celebra e fiestanan di semana santa , Hopi pueblo ta leu di lama, nan ta bay campa canto di lama. Esaki a trece un custumber asina pa nos. E dianan liber cu nos tin, esunnn cu ta conciente di e grandesa y di e importancia di e dianan aki, sin duda lo participa activamente den tur e celebracionnan liturgico, esnan cu ta kampeer canto di lama, talbes pa custumber, pa motibo di famia cu nan no por otro. Ta di supone cu hasta ya nan por tuma un rato di soledad, nan por tuma un rato di meditacion, hasta e ambiente di kampeer cu ta un ambiente di menos luho, un ambiente den naturalesa. Tambe por sirbi pa medita, pa reflexiona riba bo bida. Si acaso bo no ta den un graf, si acaso un piedra pisa no a lora y a cerabo den un cueba di un bida sin sentido, lo tabata un lastima perde henter siman santo solamente na dibersion y bebemento di cerbes, alcohol canto di lama. Pero den pasion di Hesus tin dos grupo di hende tambe. Tin hende cu ta yora, cu ta bati pecho, cu ta reconoce cu Hesus ta yiu di Dios, ta cay na rudia. Tin hende ta para firme bao di Cruz. tin hende tambe cu ta djis pasa eybanda ta sacudi cabes, ta blasfema, ta hari, ta ignora tur esey. E ambiente aki di pasion ta mescos tur aña, mesun ambiente cu e tabata na Sero Golgota. Eynan tambe tabata tin hende cu tabata hari hende cu tabata ignora, hende cu tabata indiferente, cu tabata blasfema, pero tambe cu tabata tin hende para firme bao di cruz. Manera Capitan Romano cu tabata cay na rudia bati pechi y bisa cu ta berdaderamente un yiu di Dios. E mensahe pa pader Daniel pa esnan cu ta kampeer, pa probecha e ambiente di naturalesa, pa no perde tur e dianan na diberticion, sino haci un reflexion serio y permiti pa e ambiente ey, unda tin cierto presencia di Dios por su puesto den e imagennan precioso di naturalesa y lama, por yuda nan reflexiona y refleha riba nan propio bida, nan propio actitud y yuda nan acerca nan mes na Senjor. Mustra/Kita comentarionan

