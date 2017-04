Comparti Ta cuminsa cu un siman santo y Pader Daniel Szypla ta conta con ta prepara. Diadomingo di rama ta habri pa nos e porta di Siman Santo, nos a bolbe actualisa cu nos Senjor Hesu Cristo den su pasion, morto y resureccion. Siman Santo ta concentra den dje e misterionan fundamental y central di nos fe Cristian. Siman santo ta e dianan mas importante den henter aña cual a pa nos e celebracion pa locual ta nos memoria liturgico den tur e celebracionnan Cristian cu nos tin. Asina aki, drentando cu rama, cu a bendiciona. A conmemora entrada solemn di Hesus na Jerusalem, unda e ta haya un bon bini masha entusiasta di henter pueblo di Jerusalem cu ta habri porta p’e como rey, como mesias. Pero rato despues nan ta cambia nan grito di Hosana, biba rey di David, pa un grito masha violento, pa un grito di desprecio. Nos no kier bo, nos kier Barabas, crucifik’e na cruz, na cruz, riba cruz cun’e, etc. Tur esaki ta haci nos tembla, conmemorando con hende nan curazon por cambia, pasobra cada un di nos a sufri un cambio asina cu hopi bes yen di emocion nos ta para dilanti di Senjor, sea ta den oracion, sea ta den cualkier celebracion, pa un rato despues keda submergi den scuridad, den mundo di pica. Di un banda nos ta bisa Hosana, Rey di David. Ora nos ta resa, ora nos ta celebra y di otro banda, ora nos bida ta bay e caminda cu ta contradici na palabra di Dios, nos ta grita cu nos actonan, Crucifik’e, nos kier Barabas, nos kier bida mundano, nos kier locual nos ta gusa y no locual no ta pidi nos. Esaki ta dia cu ta inaugurando e drama di mas grandi, e drama di amor di Dios, pero tambe e drama di nos propio existencia, den cual e forsanan di Dios ta enfrenta cu forsanan di scuridad, den cual nos mes ta sinti con nos mes ta permiti pa ser hiba door di gracia di Dios den un entusiasmo spiritual y di otro banda ser aplasta door di forsanan di scuridad. Pader Daniel a sigui splica cu esaki nos ta conmemora y acepta locual ta e gracianan di e dianan santo aki. Mustra/Kita comentarionan

