Comparti Dia di Rey, 27 di april 2017, lo ta e di 57 biaha cu lo organisa e 10K Boulevard Race Esaki lo start pa 5:30 pm na altura di L.G. Smith Boulevard 506 riba caminda pa Malmok y lo termina na Aruba Ports Authority. E evento e aña aki ta den man di Aruba Triathlon Association. Lo bay tin bus disponibel, saliendo for di Parkinglot di APA (Aruba Ports Authority) pa hiba atletanan pa e start line. Busnan lo sali pa 4:00 pm, 4:15 pm y pa 4:30 pm e ultimo bus lo sali. Check in pa e careda aki lo cuminsa pa 4'or di atardi na altura di L.G. Smith Boulevard 506. Pa 5'or y mey di atardi e careda lo start sali for di dilanti L.G. Smith Boulevard 506 bay direccion rotonde Marriot Hotel/Bakval pa Sasakiweg, na altura di Palm Beach Plaza lo bira na man drechi pasa dilanti High Rise Hotels, na altura di ex-Westin/Riu Antilles lo bira na man drechi direccion Eagle Beach y Low Rise Hotels te na luznan di trafico na cruzada Sasakiweg/Guardian(Fatum), akinan lo bira na man drechi direccion rotonde Wendy's bay termina na altura di parkinglot di APA. Na final lo tin entre otro fruta y algo pa refresca e curpa. Esaki ta un careda cu anualmente ta conta cu participacion di alrededor di 600 participante, local y internacional. Hopi ta e atletanan cu ta regresa pa participa na e careda aki, locual e aña aki no ta excepcion. Inscripcion por tuma lugar: - online riba e website www.arubatriathlon.com y pago mester tuma lugar na oficina di IBISA . Riba e website mester bay na "BoulevardLoop", yena bo inscripcion y pa facilita e pago na IBISA nos ta recomenda pa print bo confirmacion. - Tambe por pasa na oficina di IBISA y yena e formulario di inscripcion y hasi bo pago mesora. Prijs pa inscripcion a bira Afl. 35,= pa atletanan local y US$ 35,= pa atletanan internacional. Ultimo dia pa inscribi lo ta dia 20 April 2017. Por busca bib (cu chip) y bo dry fit shirt na oficina di Aruba Ports Authority e dianan: 20 y 21 di april 2017 entre 3'or di atardi pa 5'or y mey (3:00 pm – 5:30 pm) Corda bin cu e recibo di pago! Tene cuenta cu pa motibonan organisatorio, nos no por tuma mas inscripcion despues di dia 20 di april 2017. Mustra/Kita comentarionan

