Comparti Colegio EPI a organisa e prome debate politico pa e aña di eleccion. Den e debate bon ordena aki por a nota caba e diferencia den forma di campaña di e diferente partidonan. Rene Herdé di partido AVP a presenta cu bon argumento e plannan cu AVP a desaroya pa sigui crea actividadnan economico nobo y crea trabou. Specialmente pa hobennan cu caba nan estudio. Ela haci esaki den un forma masha cla y bon argumenta. Di otro banda e partidonan MEP, RED y PDR/POR a mustra claramente di no ta prepara pa un debate cu informacion serio na pueblo. Lamentabelmente nan a limita nan mes na atakenan riba AVP y haci promesanan sin por a duna niun base of contenido pa nan promesanan. E partidonan MEP, PDR/POR y RED obviamente a purba score door di hunga cu sentimentonan di e studiantenan y papia den forma popular. Asina leu cu nan a presenta sugerencianan, esakinan tabata limita na idea y teorianan. No riba plannan bon studia. No mucho cu e studiantenan por a haci uzo di nan pa nan estudio. ECONOMIA E tema di e debate informativo tabata e plannan economico di cada partido pa futuro. E tema aki a wordo scohi door di EPI como proyecto di e studiantenan di didos aña di EPI. Lamentabelmente e studiantenan no a tende mucho di plannan pa futuro. Ta AVP so a presenta plannan concreto. E otro tres partido a presenta ideanan di cosnan cu nan lo desea di haci cosnan cu ta zona bunita. Pa e studiantenan esaki mester tabata un desapunto. Loke e studiantenan a haya tende ta cu e debe ta mucho halto y cu AVP no a haci nada pa Aruba. Den palabra di un di e studiantenan despues di e debate "ta ciego nan ta kere cu nos ta. Nos ta hoben, pero nos no a nace ayera. Nos ta wak kico ta sosodiendo na Aruba". Ta di spera cu resto di e campaña no sigui asina.

