Comparti Diabierna ultimo, durante un ceremonia special y hopi emocional na Universidad di Aruba, Ichelle Simon a ricibi su diploma di "Bachelor of Laws". El a inicia su estudio na Universidad di Aruba den e Facultad di Economia y a logra su 'propedeuse' cu exito. Mesora despues di e logro aki, a opta pa cambia pa facultad di Ley y a gradua awor como Bachelor of Laws. Durante di e ceremonia di graduacion mr. dr. Rycond Santos do Nascimento a hiba palabra dunando un discurso cientifico cu a hiba e titulo di "Politieke vrijheid: Geen recht zonder verantwoordelijkheid" y pa finalisa e ceremonia Ichelle Simon a ricibi su diploma for di decano di facultad di ley, mr. Dr. Viola van Bogearts. E facultad di ley na Universidad di Aruba, e prome facultad estableci desde aña 1988, a percura pa ya caba riba 200 studiante obtene nan titulo di "Master Degree" den leynan di Aruba. E facultad di ley ta provee educacion academico y entrenamento na studiantenan pa e diploma di "Bachelor" y "Master" den leynan di Aruba. E programa di Bachelor ta dura 3 aña y na final e graduado por uza e titulo di LL.B. tras di su nomber, cu ta un abreviacion pa "Bachelor of Laws", mientras cu si sigui 1 aña mas, e studiante por scoge pa specialisa sea den ley civil, penal, constitucional of administrativo. Ta prepara un tesis, ta defende dilanti un comision y asina ta gradua como "Master of Laws" cu ta duna Bo e derecho pa carga e titulo di LL.M. patras di bo nomber of tambe, den estilo Hulandes, por carga e titulo di "mr" dilanti nan nomber. E anochi aki tabata masha special compaña pa famia, colega y amigonan di e graduado cu hunto a celebra e gran logro aki. Ichelle Simon ta un cara conoci, como cu desde aña 2012 tabata un figura na television, den diferente programanan y como presentado di Noticia Awenochi na ATV. E ta traha actualmente na Ministerio di Asuntonan General y lo continua awor cu e estudio di ley pa pronto termina su estudio e ora como "Master of Laws".

