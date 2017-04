Comparti Dragonfly, e ultimo adicion hip na e famia di Arawak garden, ta bayendo bon. E restaurant, situa entre Salt & Pepper y Tango Argentine Grill, ta ofrese sushi y cushina Asiatico den un ambiente fabuloso y relahante, tabata un hit di mundo. Awo Dragonfly ta biniendo cu e Early Bird vige: huespednan cu ta desea di cuminsa nan anochi tempran cu un special, pre-fixed, three course dinnaer, pa un prijs increibel. Y e restaurant su opcionnan ta realmente delicioso. E appetizer choice ta Grouper Butterfly, Mozzarella Salar of Miso Soup, mientras cu e opcionnan di plato principal ta inclui Phad Thai, Green Curry Veggies, Chicken Teriyaki, Grouper Dragonfly y Mongolian Beef. Desser ta Vanilla Ice Cream. E Early Bird Dinner ta un fiesta diario, cu ta wordo teni for di 4’or di atardi pa 7’or di anochi. Arawak Garden ta situa net dilanti di Barcelo Resort riba e hi-rise strip. E Garden ta ofrece tur anochi musica en bibo, tin restaurantnan excelente y un piano bar yama The Sopranos Piano Bar, pa bo one-for-the-road, after dinner drinks y un tonelada di dibersion. Mustra/Kita comentarionan

