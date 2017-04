Comparti Prome Minister Mike Eman y Minister di Infrastuctura Benny Sevinger a duna un presentacion na decano, docente y studiantenan tanto di Aruba como di exterior di estudio 'Hospitality & Tourism Management' di Universidad di Aruba encuanto Turismo y Infrastructura. Esaki a tuma luagr den edificio "Cocolishi'. E presentacion a encera e proyectonan - tangibel y concreto - cu gobierno a ehecuta y loke falta pa ehecuta. Tambe e enfoke riba calidad di bida di e cuidadano cu no semper ta cana man den man cu e desaroyonan riba e isla. Gobierno den forma constante ta percura pa prosperidad wordo converti den bienestar pa tur hende. Un punto cu a bin dilanti ta cu gobierno ta evita pa apesar di e adelanto di Aruba, entre otro door di un turismo cresciente, cu nos herencia cultural, naturalesa y identidad no bay perdi a costo di e progreso aki. A trece ehempelnan dilanti y durante e sesion di pregunta, a sigui un amplio intercambio di pensamento. Na final decano sr. John Wardlaw y sra. Sue-Anne Lee, docente na UvA, a duna nan opinion di loke nan a scucha durante e presentacion. Sra. Lee a bisa cu ta importante pa no wak solamente e parti di teoria. "Nos tambe ta wak e parti di turismo y infrastructura, pero e parti mas importante ta participacion di e comunidad den e decisionnan cu ta wordo tuma pa loke ta nos futuro. Ta bon pa nos pero sigur pa e studiantenan wak aki cu tur cos ta bin cu un 'policy in planning. Kier men cu bo kier pa loke bo haci dura largo pa generacionnan cu ta bin." Pa loke ta e beachnan cu ta yen di palapa cu ta haci nan menos accesibel pa comunidad - aunke cu nan ta publico - sra. Lee a bisa cu esaki un un preocupacion di docente y studiantenan tambe y semper bay tin discusionnan riba e punto aki. "E ta algo sentimental. E bunita beachnan cu ta di nos ta wordo ocupa mas tanto pa turistanan. Considerando cu Bushiri ta bay wordo transforma den un area publico ta duna nos y futuro generacionnan satisfaccion cu e area ey ta di nos. Un caminda cu nos por yega hunto - mescos cu entre otro na Arashi, Baby Beach y na canto di LG Smith Blvd - pa disfruta di loke ta di nos. E vision ey ta importante pasobra e ta bon pa nos tur, pa e turista y sigur e ciudadano di Aruba. Pa mi ta un satisfaccion cu decisionnan ta wordo tuma pa loke ta e topico aki. Gobierno ta tuma nos den consideracion den e decision aki. Turismo ta importante, pero nos tambe ta importante. E decision tuma pa loke ta Bushiri ta den nos beneficio." Mustra/Kita comentarionan

