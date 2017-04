Comparti Dialuna mainta tabatin un presentacion duna pa Prome Minister Eman y Minister di Infrastuctura Sevinger den 'Cocolishi' pa decano, docente y studiantenan tanto di Aruba como di exterior di estudio 'Hospitality & Tourism Management' di Universidad di Aruba. E presentacion a encera tur e proyectonan - tangibel y concreto - cu gobierno a ehecuta y loke falta pa ehecuta. Tambe e enfoke riba calidad di bida di e cuidadano cu no semper ta cana paralelo cu e desaroyonan aki. Gobierno den forma constante ta percura pa prosperidad wordo converti den bienestar pa tur hende. Un punto cu a bin dilanti ta cu gobierno ta evita pa apesar di e adelanto di Aruba, entre otro door di un turismo cresciente, cu e herencia cultural, naturalesa y identidad no bay perdi. Despues di e presentacion a sigui un rondleiding den henter e edificio cu a termina den sala di Conseho di Minister. Eynan tabatin un sesion di 'Q & A' cu a bay na satisfaccion di esnan presente. Decano di 'Hospitality & Tourism Management' di Universidad di Aruba John Wardlaw a splica pakico el a haya e encuentro y presentacion hopi bon y informativo. "E curso cu e studiantenan ta haciendo ta yama 'Geografia turistico' y esey ta e motibo cu nos a bin aki. Desaroyo turistico ta algo mundial. Tin varios capitulo pa atende den e desaroyo aki y un di nan ta e rol di Infrastructura. Unda nos kier mira Aruba den futuro. Hopi bes ta wak e beneficionan economico ora ta papia di turismo y despues medio ambiente y con proteha esaki. Masha poco bes gobiernonan ta pone enfoke riba e aspecto cultural y social." Wardlaw a bisa cu un di e puntonan di discusion na Universidad ta con Aruba a cambia den e ultimo 30 añanan, desde su desaroyo turistico. "Kico nos no kier perde y unda nos ta mira nos mes aki 15 aña. Un di e puntonan di e curso ta e rol di gobierno den e desaroyo cultural mientras ta mantene loke nos tin. Dus, ora nos a papia awe di 'Change without change' esey ta nifica cu tur hende kier mira desaroyo, pero no kier perde loke tin caba. Esaki no ta algo facil pa cumpli cu ne." "Ora Eman y Sevinger a papia awe riba nan visionnan, tabata algo positivo pasobra ta exactamente loke e bukinan ta bisa. Mi a keda agradablemente sorprendi pa loke e dos cabayeronan aki a trece dilanti. Con nos ta mantene nos cultura y con evita cu turismo tin un impacto negativo riba e isla. Ora bo tin gran cantidad di turista ta yega aki, bo ta haya intercambio di idea y asina bo por perde algo di bo cultura. E Arubiano no kier esey. Ta pesey cu ora awe Prome Minister a papia di Bushiri, con ta bay re-establece areanan di beach pa e comunidad, di e proceso di Linear Park y crea mas espacio pa recreacion, ta juist loke nos studiantenan y henter comunidad kier. Tur hende kier mira nan cultura y herencia keda manera e ta. Ta pesey cu awe tabata un momento fantastico di por a tende cu e vision di gobierno ta un refleho di loke nos studiantenan ta en busca di dje. Pa mi sigur e presentacion tabata algo tremendo." Mustra/Kita comentarionan

