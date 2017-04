Comparti Sra. Sonia Veldhuizen, directora di Camara di Comercio, tabata un di e personanan cu a pusha duro pa Qredits yega Aruba. Desde un prome instante Veldhuizen tabata envolvi den forma positivo y unda e tabata por el a duna su sosten. Pesey mes cu e tabata cana cu un sonrisa grandi riba su cara dia cu e instituto financiero non profit Qredits cu ta brinda micro krediet na start ups y entrepreneurs, a habri su portanan den MFA Noord. "Camara di Comercio ta hopi contento cu e desaroyo aki. Mayoria di entrepreneurs cu ta bin cerca nos ta bisa nos cu nan problema pa cuminsa nan propio negoshi ta cu nan no ta haya financiamento. Yegada di Qredits ta trece un cambio den esey. Pa loke ta coaching y educacion cu e instituto ta brinda, nos ta mira esey como un balor agrega. Nos ta bay purba di incorpora entrepreneurship den e curriculum di scolnan. Esaki ta pa studiantenan sa cu entrepreneurship ta un opcion pa nan tambe. Nan no mester traha pa un hefe si nan no kier esey, pero por lanta nan propio compania", sra. Veldhuizen a splica e punto di bista di Camara di Comercio. E ta haya e combinacion di brinda financiamento, coaching y enseñansa uno hopi bon. Esaki ta importante pa e comunidad comercial di Aruba. Pa loke ta enseñansa, splica e hoben empresario con start un negoshi ta algo cu Kamer ya a cuminsa cu ne caba. "Nos ta organisando hopi curso. Nos ta ofreciendo e curso 'empresario independiente chikito y mediano' cu ora nan slaag nan tin papel igual cu un middenstandsdiploma. Tambe nos ta ofrece curso riba tereno di administracion financiero y nos tin nos starters event (business plasa) pa esnan cu kier lanta nan propio compania y siña kico tur esaki ta encera. E informacion ey ta wordo brinda na nan. Tambe nos tin nos business plasa pa nos empresarionan cu kier sigui crece. Asina ta cu Camara di Comercio ta organisa varios evento pa educa y informa empresarionan di Aruba pa prepara nan bon." Sra. Veldhuizen a bisa cu Kamer ta traha hopi cu 'IDEA' cu ta un proyecto di Departamento di Asuntonan Economico. Nan ta organisa cursonan hunto. "IDEA y Kamer tin un bon cooperacion cu otro." Mustra/Kita comentarionan

