E aña aki lo tuma luga den luna di juni e Health Care Conference. Esaki lo ta e di dos conferencia di salud cu Aruba lo tene. E prome Health Care Conference tabata na juni 2015 y e no tabata un iniciativa di gobierno. Minister di Salud Publico, Cuido di nos Grandinan y Deporte, Carlos Alex Schwengle a indica cu e iniciativa aki no tabata di su persona pero di Parlamento. IPKO, Parlamentonan di Reino cu ta topa regularmente y ta papia di diferente topico entre otro salubridad, a acerca Minister Schwengle pidiendo pe organisa un conferencia di cuido di salud. E conferencia aki ta pa discuti salubridad specialmente den contexto di islanan chikito y e contexto di colaboracion, unda cu nan ta kere cu colaboracion ta esencial den salubridad pa no solamente aumenta e calidad di cuido di e islanan, pero tambe pa mira unda tin beneficionan no solamente pa eleva e calidad di cuido, pero tambe pa mira unda por spaar placa. "Y si bo ta spaar placa, bo tin mas placa pa inverti den mehoracion di bo cuido. Den mi concepto e tabata un bon exito, tabata tin alrededor di 300 participante y un di e metanan tabata pa trece e 3 grupo hunto, politiconan, esnan cu ta traha e beleid, DVG, AZV, SVb etc. y e profesionalnan", Minister Schwengle a remarca. Minister ta haya esaki importante, pasobra tempo e tabata traha solamente como specialista di pulmon tabata tin falta di confiansa, specialmente di e profesionalnan den direccion pa politico ta demasiado grandi. "E ora bo ta mira cu decisionnan cu ta wordo tuma door di politiconan ta demasiado un banda so y no ta teniendo cuenta cu e realidad cu ta biba bou di e mundo di profesional. Y nos a logra convence nan pa t'ey", el a remarca. Minister Schwengle ta kere cu el a trece bon fruto, el a trece algun bon puntonan di critica den maneho cu nan a logra adapta na caminda. "Mi ta kere e tin beneficio so pa tin un conferencia asina na nos pais", Minister Schwengle a indica. E grupo a pidi pa haci e conferencia tur aña, pero esey a cay un tiki duro pa diferente motibo y Minister ta kere cu cada 2 aña den e caso aki ta mas na su luga. E tema di e aña aki lo bay ta diferente. E prome aña tabata di colaboracion specialmente e aspecto di isla chikito, kico tur ta e desafionan cu tin como isla chikito. Pero e aña aki nan lo bay enfoca un tiki mas riba e cuido integral, Integrated care. "E ta un topico hopi hot den e mundo di cuido internacional, organisacionnan manera Nacionnan Uni, WHO, PAHO. Pero tambe organisacionnan OECD, Operation for Economic Co-operation and Development, cu ta trece paisnan hunto pa papia con bo ta desaroya bo pais mas miho posibel y financieramente factibel", Minister a remarca. Tur ta bisando cu esaki ta e topico mas importante na e momentonan aki, pasobra tur pais cu kier tin un cuido saludabel y financieramente saludabel, ta hopi importante pa haci'e den un forma integral. Tur grupo den e sociedad ta traha hunto y liñanan mester comunica bon cu otro. Asina aki ta evita mal gasta placa y e placa ta wordo uza mas eficiente y ta un stap mas dilanti pa trece miho calidad di cuido pa pueblo. E aña aki durante e conferencia lo bay tin bon speakers, manera Geerd Kuit cu lo representa Harvard, profesor Stanley Lau Ta di West Indies University, Chow di PAHO, Marc Pearson OCT, Marc Torsio di Universidad di Oklahoma y tin hopi mas pero Aruba tambe lo tin personanan cu lo papia manera HAVA, Hospital. Tambe a pidi pa Corsou y Sint Maarten pa participa den e conferencia aki. Minister lo prepara su mes duro pa criticanan cu lo bay bin, pasobra asina lo por drecha e maneho na caminda y garantisa pueblo un miho cuido. E conferencia aki ta pa tur persona cu ta traha den salubridad, cu ta duna cuido na cualkier nivel. E por ta MBO verpleegkundige, of verzorger te cu director di Hospital. Ta calcula cu lo por ubica 300 pa 400 persona y inscripcion ta habri. No warda te na ultimo pa inscribi pa asina participa den e conferencia, pasobra lo tin hendenan internacional participando den e conferencia. E conferencia aki lo duna punto di acreditacion na dokternan, pero Minister Schwengle a indica cu e tramite di acreditacion di dokternan ta basta dificil y nan no ta cla cun'e ainda. "Nos ta calcula cu nos lo haya un acreditacion via Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO), cu nos lo haya mas o menos 16 punto di acreditacion. Nos ta calcula alrededor di 16, pero tin hopi tramite cu nos mester cumpli. Nos falta algun documento pa entrega. Nos ta confidente cu nos lo logra esey", Minister Schwengle a remarca.

