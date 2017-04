Comparti Tin biaha tin un bon rason pa malcria bo mes un tiki: bo a haci un bon obra pa un hende straño, bo a laba bo auto despues di un largo tempo, bo a hiba bo wela pa lunch of algo den e categoria eynan. Bo merece un treat. Nos sa loke bo gusta, asina ta cu por ta nos ta tempran, pero nos tin un gran sugerencia pa e Easter Sunday, dia 16 di April. Si bo tin tempo suficiente pa bo haci e bon obranan ariba menciona prome cu bo sinta y disfruta di e lama blauw bao di un palo di coco na Hadicurari Restaurant. Akinan lo bo haya e bista di mas bunita di Aruba den nos opinion. Hunto cu e cushina fantastico y e bon servicio, e ta un no-brainer...

Tin un prijs special pa e three-course menu di Hadicurari, cual bo por asambla for di e opcionnan cu nos lo menciona. Bo por tambe scoge e opcionnan presenta separadamente.

E Appetizernan na Hadicurari, cu ta situa entre MooMba Beach y Marriott Surf Club, ta sea keshi di cabrito cu procuitto, tuna tartare cu passionfruit mayonnaise of smoked mahi mahi y mango. E siguiente opcionnan pa plato principal ta red snapper filet cu tomato-pepper marmalade, un red snapper filet cu potato mousseline of un shoulder and rack of lamb cu honey-mustard herb sauce. Dessertnan ta sea chocolate mouse cu ponche crema, un eggnog local cu lo pone un spring den bo pasonan of varios chuculati y berrynan festivo.

Nos ta spera di a convencebo cu Hadicurari ta un di bo miho opcionnan pa un Easter Sunday family get-together, un dinner intimo y cozy pa dos of un evento dibertido cu amigonan. Prome haci bo bon obra, e recomensa lo bin dia 16.

