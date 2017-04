Comparti Nos a papia cu Minister Arthur Dowers, kende tabata den Parlamento. A trata dos tema, cual un di nan ta criminalidad. E minister a splica cu esaki ta e di tantisimo bishita. Partido MEP a admiti cu ta e minister cu a bin mas den Parlamento, cu a traha mas tanto mocion di desconfiansa mustrando cu no tin seriedad. Tin hopi trabao pa haci eyfo, y ta prefera pa trata cu e trabaonan na luga di sinta y tende e mesun storia cu partido MEP ta bin cun’e pa manipula e pueblo. Ta asina ey cu MEP a haya tur e cifranan prome biaha den historia, a pone tur cifra di criminalidad disponibel, transparente pa tur mira, y partido MEP a scoge pa saca unicamente caminda cu ta mira aumento y ta haci politica cun’e. Tur otro caminda cu ta mira reduccion di crimen, nan no ta papia riba dje. E unico instrumento cu MEP tin pa uza pa nan campaña politico, ta e miedo di e pueblo pa atraco. E minister ta sinti cu si bo ta sincero, lo bo papia riba e realidad kico tin awe. Awe tin 60 miyon mas inverti pa aña cu tempo partido MEP tabata den gobierno y tin mucho mas polis compara cu partido MEP den Gobierno. A drecha e rechtspositieregeling di polis. A tende sr. Besaril bisa awe cu e no tin mester pa Dowers haci nada pe, pasobra Dowers a haci su cos pe caba. El a zorg pa ora e drenta den Gobierno, e 10 añanan cu MEP no por a drecha e rechtspositieregeling den polis, AVP a regl’e. Tin 25 aña cu no por a drecha e asunto di Brandweer. Besaril a papia di un pomp di Brandweer cu ta 30 aña bieu. Tempo MEP tabata den Gobierno, no tabata ni parts, ni auto ni rechtspositieregeling. Ta bezig cu esun di KIA y despues ta sigui pa Imigracion. E trabaonan cu a haci pa buta stabilidad pa crea e organisacionnan, pa crea e cooperacion cu tin pa por ta efectivo contra crimen, awor aki te. MEP ta haya cu Dowers mester baha, pasobra nan kier pa Hulanda tuma husticia over. Nan a haci hopi intento. Sra. Wever Croes y Xiomara Maduro a haci hopi intento na Hulanda pa mira si nan lo kita husticia over di Aruba. Hulanda no a haci esey, pasobra Hulanda tin tur confianza. Dowers sinta eynan, ta mira cu e trabao cu a wordo haci ultimo añanan aki, compara cu loke MEP a haci, si ta asina grandi cu Hulanda no a pensa pa kita husticia di Aruba. Pa mira cu Hulanda a bin te Aruba, kita husticia, menasa pa kita husticia bao di MEP, a bin cu menasa cu KB e tempo ey. A kita por ehempel departamento di Dimas, pone bao di Booshi. Por mira hopi desaster cu nan a haci, cu AVP a coregi nan. Nan ta papia awe cu Husticia no ta funciona na Aruba. E procurador general cu a bandona Aruba, sr. Here a trece cla dilanti, ta mustra con MEp a mete den husticia. Nan tabata corta den cuerpo policial, pa no traha efectivo y pa nan no yega na nan pa cera pa corupcion. Awe tin politico, lider di MEp mes, cu tabata director di Arulex, cu ta bringando Gobierno pa cobra cen cu nan tabata haya ora cu nan tabata den Gobierno, haciendo yen di caso pa Gobierno, enrikeciendo bo mes y abo ta papia riba Criminalidad. Ta yama Dower narco complaciente. Ta spera cu ora sali na cla cu esnan narcocomplaciente cerca di dje, e bay, na momento cu bin na cla, cu e narcocomplacientenan banda di dje. Dowers por bisa cu ken cu e anda cun’e, e ta analisa bon, pasobra e no ta bay tuma ningun risico di hinca su curpa den cosnan cu no ta bon. E no ta sostene, no ta lanta compania pa hende laba placa. No ta sostene ningun tipo di maldad y ta spera cu Wever-Croes por bisa e mesun cos tambe. Yama Dowers Narco complaciente, ta spera cu e por trece pruebanan cu e ta narco complaciente. Dowers a splica cu partido MEP unico cos cu ta bin cun’e ta bisa cu nan ta bin cu radar, radar cu nan mes a laga kita. Sr. Rudy Croes a firma cu Hulanda pa kita e dos radarnan cu tabata tin e tempo ey, tin radar ainda na Kustwacht. Nan ta bin cu Helicopter. Radar y Helicopter ta dos punto cu MEP ta bin cun’e pa combati crimen. Loke a tende sr. Thijsen bisa ta cu MEP no por haci nada contra crimen. Ningun hende por haci algo contra e ola di criminalidad cu tin, dus partido MEP tampoco, pero nan ta bin cu radar y helicopter y esey lo soluciona tur e problemanan di e pais. Mustra/Kita comentarionan

Comparti