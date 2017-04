Comparti Un biaha mas a ser demostra den sala di parlamento cu fraccion di AVP NO ta para ma banda di pueblo sino ta para na banda di nan minister di husticia. Un fraccion cu ta culpabel y responsabel pa e situacion cu pais Aruba ta aden na e momentonan aki. Den parlamento a trata un biaha mas e situacion di criminalidad cu a sali for di man completamente. Logicamente minister Dowers no a trece nada nobo dilanti y mesun storia biew di bai bek den pasado y culpa tur hende menos asumi su respinsabilidad. Durante e reunion AVP a bisa cu tin hopi atraco na Aruba pasobra e ta un trend mundial. Nan a bai asina lew di te hasta culpa turistanan cu ta bin Aruba cu nan ta neglisha nan mesun siguridad. Sigur minister Dowers lo wordo recorda como e minister cu mas atraco arma a sosode bao su maneho y e minister di husticia cu mas mocion di desconfiaza a wordo entrega contra dje. Henter oposicion a entrega un mocion di desconfianza y un biaha mas fraccion di AVP a demostra cu nan ta ignora e dolornan di pueblo y ta scohe pa defende un maneho cu NO a duna resultado. Aruba ta mas insigur, ciudadanonan ta wordo atraca den nan cas, turistanan ta wordo atraca continuamente y asina nos pais a bira uno hopi insigur! Mustra/Kita comentarionan

