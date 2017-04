Comparti Abogado Chris Lejuez ta abogado di e Chines cu a asesina e director di Serlimar. El a hiba un defensa. El a conta un tiki riba e defensa cu el a hiba, con e ta mir’e. Tabata tin un peticion di castigo di fiscal. El a comenta cu fiscal a pidi un castigo di 10 aña. Ta un caso hopi lamentabel caminda cu un persona a perde su bida y ta castonan hopi fastioso pa tur hende. Ta asina si cu e caso aki tin un aspecto particular cun’e. E persona cu Lejuez ta defende, ta bisa cu e meneer aki, dado momento el a lanta for di e massage tafel, a ten’e. A pidi’e pa lag’e bay. E persona no a lag’e bay. E ora e persona a purba di push’e riba e massagetafel, ten’e cu su mannan tras di lomba, pa push’e riba e cama. E persona a hay’e den panico. El a kere sigur cu e otro persona lo bay haci’e algun daño. El a pensa cu e persona lo a bay molesti’e sexualmente. El a logra pone su man riba un cuchiu. El a hinca y eynan e cos a bay for di man completamente. El a cuminsa cu algun hinca unda cu e persona a hala atras y el a sigui bay patras y asina el a bay te cu el a culmina den un pelea, unda cu tur dos tabata tin nan man teni y a keda bay bin y na final a bin martiu den wega y a bin hinca den wega y e persona a perde su bida. E caso ta delicado, segun Lejuez. Di un banda naturalmente no ta kere cu ningun hende muhe lo mester acepta cu un hende homber lo ten’e contra su boluntad. Ora a bis’e pa lag’e bay y no ta haci caso y purba di push’e riba un cama, esta massagetafel, cu ta duna un indicacion cu ta bay abusa di dje sexualmente. Esey lo por trece un señal pa e hende muhenan, cu si bo defende bo curpa ora cu un hende ta bay hacibo algo, bo por hayabo den situacionnan mucho mas grave cu si bo acepta locual por pasa cubo. Loke cu e abogado kier purba di bisa, cu no ta kere cu ta na su luga pa duna e hende muhe e señal cu si nan laga un persona rape nan, nan ta sali mas miho cu si nan ta defende nan curpa y pa mala suerte cos bay for di man. Si laga e persona abusa dibo sexualmente, despues haci un denuncia contra dje, posiblemente e lo por haya un castigo di tanto aña generalmente 4 pa 5 aña. Pero mientras tanto si bo defende bo mes y e pelea bira un pelea cu ta bay for di man y bo mester tin e mala suerte cu e persona, durante e pelea perde su bida, abo nan ta exigi un castigo contra bo di 10 aña. E ora ey, e pregunta ta keda si esey no ta afecta un hende muhe, of e hende muhenan, cu algo asina mester pasa cu nan, pa nan difici di defende nan mes, pa tuma un riesgo asina grandi. Awor aki ta pendiente pa un sentencia. Fiscal a trece su caso padilanti, manera cu a sali extensamente den medionan di comunicacion. E abogado no ta kere cu hende lo ta necesario pa informa nan di esey. Locual cu no a mira den corant tabata e parti di defensa. E parti di defensa a wordo treci padilanti ta cu ora cu e persona a tene e dama aki contra di su boluntad, e tabata tin e derecho di defende su mes, locual el a haci. Durante e defensa ey, cos a bay mas leu. E persona a bis’e diferente palabranan di abuso cu ta mira claramente cu nan ta bay den direccion di abuso sexual. Ademas di esey, e persona a bis’e despues cu el a lage bay, bise “Awor si bo ta bay haya.” El a menas’e. E persona a drenta mas den panico, mas den stress y poco poco e situacion entre nan dos a keda escala. El a escala asina hopi cu na dado momento e señora a drenta den panico total, ora cu dado momento e meneer a bis’e “mi ta bay matabo, awo si mi ta bay matabo.” Ora el a bis’e esey, el a compronde cu aparentemente no tabata tin idea di haci’e, pero awo si a dicidi cu lo bay haci’e. Desde e momento ey, el a bringa pa su bida. E resultado ta conoci cu finalmente e hende homber a perde su bida. Selfdefense cu ta yama noodweer, mester tin un acto criminal. Algo mester pasa. Loke a haci ey mester ta un crimen pa selfdefense, aliviabo di e crimen ey. Naturalmente fiscal y ministerio publico, den caso cu defensa ta bin dilanti cu selfdefense, ministerio publico ta keda para ariba cu ta un caso di asesinato, e por ta un caso di maltrato. Generalmente ta bringa contra cualkier defensa di selfdefense. Esey a pasa mescos cu tur otro caso, mescos cu e caso aki, caminda cu Ministerio Publico, manera ta normal, ta para ariba cu no ta selfdefense y defensa ta para ariba cu si ta selfdefense. Defensa a duna hues, no solamente e parti di hechosnan, pero tambe e parti di derecho, esta ki tipo di casonan asina aki, Hoge Raad, cu ta Corte Supremo na Hulanda, a dicta den varios caso similar, a duna su opinion y basa riba esey, defensa tabata di opinion cu tabata tin noodweer, esey ta selfdefense. Tin un aspecto di selfdefense, cu ta yama noodweer excess. Ora cu un hende bay defende su curpa, e ta bira emocionalmente asina excita, cu enbes di defende su curpa, e ta bay mucho leu den su defensa. Esey tambe ta excusable. Esey tambe por pasa pa selfdefense, bo a bay mucho leu, pero tabata den un estado emocional e momento ey cu a causa esey. E ora ey esey tambe ta un motibo cu hues por acepta defensa di selfdefense y dicidi cu no ta bay haya castigo, segun Lejuez. Mustra/Kita comentarionan

