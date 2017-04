Comparti Abigail Vrolijk ta un di e boluntario y un di e fundadornan di Alfie (Aruba Lionfish Innitiative) y e ta conta un tiki riba e trabaonan cu nan ta haci. Alfie tin varios aña ta dive cu Aruba Reef Care Foundation como divernan boluntario y tambe den nan divemento ta bezig ta wak hopi Lionfish. A cuminsa hunt Lionfish cu nan caba. A cera cabes y a dicidi pa yuda Aruba Reef Care Boluntariamente. A lanta Alfie y ta bay specificamente pa e problema di Lionfish. Esey a pasa na Januari, segun Vrolijk. Vrolijk a sigui splica cu e boluntarionan mes ta divers y nan ta invita mas diver pa bay hunto. Asina ta tende storia di tur e areanan di Aruba cu tur hende ta bay dive. Por ehempel den costa noord, no ta tur hende ta bay dive eynan. E ora ta tende di tur caminda cu nan ta bay, cuando Lionfish nan ta wak y con grandi nan ta. Mas grandi nan ta, esey ta nifica cu nan ta mas bieu. Esey kiermen cu tin hopi mas. Asina a cuminsa compila e informacion y a bisa cu Alfie ta invita tur Lionfish hunter pa uni nan mes cu Alfie, pa haci’e centralisa. Te awor aki e ta un exito. A cuminsa cu algun diver so. Despues a sigui crece den divers. A cuminsa pa cumpra e Lionfish for di divernan cu no ta bezig ta dive specificamente pa Alfie, pero ta purba di encurasha tur diver, cu ora nan ta bezig ta dive y ta haya Lionfish, pa toch gara nan y Alfie ta cumpra nan sigur sigur, no matter ki size nan ta. Asina ta encurasha tur e divernan pa nan bay gara mas Lionfish pa Alfie. Nan ta trece e pisca hente. Alfie ta haci e pisca limpi, filetia, etc. E diver ta bin entrega e pisca, e ta gana su placa y despues sigui bay dive. Lionfish ta un problematica cu ta hopi nobo cu a cuminsa cun’e pa bay contra di dje. A cuminsa ripara cu mainta tempran y pa atardi laat. Tambe e ora a cuminsa pone nan dives pa mas of menos 7’or y mey di mainta y tin nan divenan di atardi cu ta haci’e 4’or y mey pa 5’or. E ora ta mustrando cu e Lionfish ta mustra cu nan ta hopi mas activo cu den dia normal. Tur hende ta diferente con hopi nan ta keda den nan dive. Mayoria parti 45 pa 48 minuut nan ta keda bao di awa. Depende con e diver ta uza su aire. E divenan no ta largo, pero ta bayendo luganan cu specificamente un plan unda cu ta bay, kico ta bay haci, cua reef ta bay pa haci uzo mas miho di e tempo. E divernan ta baha na baranca. Nan ta haci hopi shorediving y ta bay cu boto, segun Vrolijk. E restaurantnan cu ta bendiendo Lionfish, nan no a but’e riba nan menu vast ainda, pasobra e ta keda un catch of the day. Tin seis restaurant. Tin Bucuti, tin Tulip, tin Pasions, tin Amsterdam Manor, Tin Chicken and Lobster. Esey ta e partnernan cu a haya cu ta sirbiendo Lionfish y ta hopi gradicido na esey, pasobra nan ta sigui promove na tur nan guestnan cu ta bin come y cu Lionfish ta bira mas comun pa hende por come. Hopi hende ainda ta pensa cu no por come un Lionfish. Ta purba di promove pa mas hende por pidi p’e na Restaurant y asina e restaurant tambe por wordo encurasha pa but’e riba nan daily catch. Mustra/Kita comentarionan

