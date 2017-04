Comparti Castro Perez ta representante di Aruba Reef Care Foundation y tambe ta supervisa trabaonan di Alfie y a splica nos riba un competencia di ken ta gara mas Lionfish. E biaha aki ta di dos biaha caba cu ta organisa un competencia di Lionfish. E hunternan ta masha anima cun’e y ta hopi motiva, entusiasma pa hunt cada biaha. Tambe nan a haci e competencia un tiki diferente. A pone e fecha inespera y a lans’e tres dia prome cu e evento. El a cuminsa diasabra y e ta continua te dia 22 di April. Ta wordo paga 13 florin pa Kilo di Lionfish y e premionan ta bay naturalmente pa e cantidad di Lionfish cu wordo gara, e cantidad di peso, e Lionfish di mas grandi, e Lionfish di mas chikito. Tin premio pa tur hende cu ta participa den e evento. Tin ya caba 5 grupo cu a registra y cu ta participando na e evento. Ya dialuna nan a trece mas di 40 kilo di Lionfish y e ta bayendo den hopi bon direccion. Total tin mas di 70 kilo cu a wordo gara caba, segun Perez. Cada competencia, cada torneo cu tin di Lionfish, ta yuda pa cierto areanan baha e poblacion. Loke ta haciendo ta controla e poblacion di Lionfish. Den cierto areanan no ta haya hopi Lionfish, por ehempel na cierto divesitenan manera Antillia, Pedernales, no ta haya casi nada di Lionfish. Pero si bay costa noord di Aruba y bay cierto areanan unda cu e turistanan no ta bay dive, eynan si tin Lionfish. Ta e parti eynan ta cu e teamnan cu ta participa ta concentra nan mes, pa asina nan por gara mas hopi cu ta posibel. E resultado ta bay bon. E hunternan ta sambuya y ta treciendo cada dia mas y mas Lionfish. Ta trahando cu varios boluntario, mas of menos 7 persona y ta tuma Lionfish di 3’or pa 6’or, pero a keda dialuna te basta laat. Tabata tin algun grupo a yega casi te na ultimo y semper tin trabao. E voluntarionan ta hopi motiva y ta contento cu tin voluntarionan cu ta yuda cu e trabao. Ki dia di caza? Tur dia nan por jaag riba Lionfish. Ta purba pa maneha e ora cu nan ta bin entrega. Pesey a pone di 3 pa 6’or di atardi. Pero si yama, por hasta tum’e durante oranan di trabao tambe. Naturalmente, e ora specifica pa e participantenan ta di 3’or pa 6’or. Lionfish tey presente anytime, segun Perez. Tin cierto ora cu nan ta sali pa bay come. Pero e manera di comporta di e Lionfish ta cu e ta keda bao di un luga scondi, un obheto, pa asina weita loke e ta bay come, pa asina e por ataca. E ta keda rende? Lionfish cierto caminda no tin control riba dje, ta keda rende. E areanan cu divernan ta haya dificil pa bay na dje, ta caminda nan ta aumenta mas, cual ta costa Noord di Aruba, pasobra eynan hopi hende no ta sambuya. Daño Hasta west di Aruba cu tin cierto cantidad di piedra of un obheto bao di awa. Tabata tin area cu a haya solamente Lionfish. Nan a come tur e otro piscanan cu ta di eynan, segun Perez. Esey ta loke ta purba na evita. Riba e rifnan y por ta noord di Aruba, pa trata na control’e mas hopi cu ta posibel. Jaag pa e no haya chens pa coy tereno. Esey ta loke ta purba di haci. Cumpra pa bende Motibo pa cumpra Lionfish, ta pa bende bek cu restaurant. Tin como 5 restaurant y hotel ta cumpre. Nan ta pidi specificamente e filet, cual ta naturalmente mas costoso. Ta mas trabao pa saca filet di e pisca, segun Perez. Mustra/Kita comentarionan

