Comparti Parokia La Birgen di Fatima na Dakota ta invita pueblo di Aruba pa e di diesdos Peregrinacion y Caminda Di Crus den oranan di anochi diahuebs Santo 13 April 2017 manece Diabierna Santo. Ta sali for di Misa La Birgen di Fatima 11:30 p.m. Durante e peregrinacion ta resa Rosario, toca, canta y contempla bida, pasion y morto di Señor Hesus. Ruta: Mispelstraat, Macubaristraat, Scopapelstraat, Caya Betico Croes, Cayena Mall bai na man drechi. Morocho Seroe Blanco, bai man robes. Prome caya di di asfalt bai na man drechi. Sigui stret pasa Roti Center (Tanki Leendert). Yega retonde Tanki Leendert, sigui stret den direccion pa bai Catiri , Moko, Calbas. Na Kudawecha snack ta bai na man drechi pa yega Kapel di Alto Vista. Ta pidi tur persona cu bin peregrina pa trese Rosario, botter di awa y flashlight. Durante e ruta tin un mini bus patras cu personanan por usa pa descansa un rato y despues pa sigui cana. Tin toilet disponibel riba ruta. Ora termina e Caminda di Crus na Kapel di Alto Vista, tin bus di Arubus pa transporta e personanan cu no tin transporte, bek pa misa La Birgen di Fatima na Dakota. Pa mas informacion por contact 733-0505 of 594-8042.Boso mester keda lanta I resa pa boso no kai den tentashon ( Mateo 26:41).

