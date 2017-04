Comparti Parlamentario Kelly ta analisa con partidonan di oposicion ta drentando den campaña y ta haciendo diferente promesanan pa asina purba convence pueblo di Aruba pa vota pa nan. Nos por a skucha entre otro promesanan populista di partido Mep, mientras cu tempo cu nan tabata den Gobierno nan prioridad number un tabata e circulo di famia y amigonan. Gobierno di Mep tabata sinonimo di nepotismo den su gloria y awe ta papia di traha pa pueblo, awe ta corda riba nos grandinan y riba nos futuro generacion. Con Mep tabata corda riba nos grandinan Si Mep di berdad tabata corda riba nos grandinan hamas y nunca nan lo a permiti e fondonan di SVB toca fondo. Si Mep di berdad tabatin nos grandinan na pecho nan lo a regla e fondonan di APFA. Ta Gobierno di AVP mester a tuma pasonan pa salba e fondonan di SVB y di APFA pasobra si a keda na MEP awe nos pensionadonan no por a cobra pension. Y riba dje awe nan ta papia di baha edad di pension, loke ta un bon ehempel di populismo den su climax. Durante varios reunionnan cu Parlamento di Aruba tabatin cu SVB, nan a splica claramente e posibel scenarionan si no tuma pasonan responsabel pa salbaguardia e fondonan di SVB. Awo cu e fondo di SVB ta riba pia bek y ta riba bon caminda, oposicion den su totalidad ta papia di baha edad di pension. Nan ta bisa kico nan kier haci, pero no ta splica pueblo con y mucho menos kico e consecuencianan por ta. Si nos kier wak un posibel scenario nos no mester busca mucho leu. Nos por mira con na Boneiro ta evalua pa reduci pension y kico e consecuencianan ta actualmente. Nos por a mira e consecuencianan na Corsow, caminda cu a reduci e entrada mensual di pension. Pero esaki Mep no ta splica. Nan no ta splica cu si baha edad di pension nos grandinan lo bai atras den nan entrada mensual. Con Mep tabatin nos enseñansa na pecho Si Mep cu awe ta papia di enseñansa y awe ta papia di futuro di nos yiunan a duna e debido atencion na nos enseñansa, Gobierno di AVP lo no mester a inverti casi 56 miyon Florin den renobacion di nos scolnan. Pero Mep ta hunga mooi weer y ta yega serca pueblo cu nan cara di palo, lubidando con nan a laga e pida baranca aki atras na 2009. Nan ta lubida con e tempo ey nan lider a bisa cu e ta laga SVB, APFA, AZV etc pa e siguiente gobierno kibra su cabes cu ne. Esaki ta e mentalidad di esnan cu ta yama nan mes e alternativa. Nan a laga nos pais den un “ocaso” y awe ta grita cu solo lo bai sali pa nos tur. Unda e solo tabata na 2009? E solo tabata sali y briya mas fuerte cu nunca den cartera di famia y amigonan di Mep. Parlamentario Kelly ta conclui cordando pueblo cu Mep y oposicion den su totalidad lo yega serca bo cu promesanan bunita y nan lo bisabo tur loke bo kier skucha. Pero ora oposicion bisa pueblo kico nan ta bai haci, corda puntranan pa nan splica con nan ta bai haci’e y puntranan kico e consecuencianan lo ta. Mustra/Kita comentarionan

