Camara di Comercio y Industria di Aruba (KvK) ta informa di e cifranan pa e prome 3 lunanan di 2017. E informacion cu KvK ta trece dilanti ta pa duna un bista riba loke ta e desaroyonan di e negoshinan cu a registra y otro cu a sali di e registro di negoshi di KvK. KvK ta duna un indicacion tambe encuanto e diferente sectornan cu tin impacto riba desaroyo comercial. Pa loke ta e total di negoshi cu a registra durante 2017 nos tin na januari 134, februari 116 y pa maart 131 registracion di negoshi nobo. Di negoshinan cu a registra den e prome tres lunanan di 2017, 182 ta di entidad legal eenmanszaak, 52 NV, 127 VBA. Comparando cu e mesun periodo di aña anterior nos por indica cu tin mas registracion a tuma luga den 2017 compara cu 2016. Durante e prome kwartaal di 2016 tin 154 eenmanszaak, 45 NV y 64 VBA. Nos por observa cu despues di un caida continuo desde augustus 2016 te na e punto mas abou na december 2016, januari a compensa cu un crecemento significante pa loke ta trata inscripcion di negoshi cerca KvK. Pa e prome kwartaal di 2017 tin 381 empresa nobo activo y 19 fundacion nobo registra. Inscripcion a drenta principalmente pa e sectornan di construccion (55), restaurant/snacktruck (53) y holdings/trustkantoor/ adviesbureau (61). Otronan cu por wordo remarca ta negoshi di paña (23), pelukeria/salon di beyesa (14), tours y car-rentals (12). Pa loke ta e tipo di negoshi, nos por observa cu tin un crecemento despues di december 2016 pa registracion di NV, VBA y Eenmanszaak cu ta indica mas confianza di e empresarionan cu kier cuminsa un negoshi compara cu e periodo tras di lomba. Si nos compara e crecemento di e prome kwartaal cu di e añanan anterior, por observa cu a base di registracion di prome kwartaal 2017 ta mustra cu tin confianza pa cuminsa un negoshi, principalmente den forma di VBA of un Eenmanszaak. Comparando e prome kwartaalnan desde 2012 por wak cu registracion pa VBA ta creciendo y na 2016 tin un dip chikito pero e prome kwartaal 2017 ta indica un crecemento basta significante. Eenmanszaak a mira un caida 2 desde 2013 pa loke ta e prome kwartaal, pero e prome kwartaal di 2017 ta indica un crecemento atrobe. NV ta mustra di a modera pa loke ta e prome kwartaalnan di e ultimo añanan. KvK kier comparti detayes di algun districto y trece dilanti cua ta e sectornan cu a resalta den registracion nobo. E districto di Oranjestad a conoce 153 inscripcion nobo. Noord 110 y San Nicolas 22 inscripcion durante e prome 3 lunanan di 2017. E 3 sectornan "holdings/advies bureaus/trust companies", "construccion" y "restaurant/cafes/take away/ snack truck" ta e sectornan cu a sobresali na Noord y Oranjestad. Di otro banda, San Nicolas no ta mustra e mes un cifras cu e otro districtonan menciona. Nos por mira cu kwartaal 1 di 2017 ta duna mas inscripcion den su totalidad compara cu e prome kwartaal di e añanan anterior. Cancelacion a keda modera si compara cu e kwartaalnan Q1 di añanan anterior. Pa loke ta cancelacion di negoshi registra, datos colecta pa 2017 ta duna un total di 83 pa januari, 71 pa februari y pa maart tin 57 cancelacion registra. Di esakinan nos tin 138 cu ta eenmanszaak, 35 NV y 26 AVV. Comparando cu e mesun periodo di aña anterior nos por wak cu tin mas cancelacion a tuma luga den 2017 compara cu 2016 unda tin 126 cu ta eenmanszaak, 33 NV y 3 AVV. E tipo Eenmanszaak ta keda esun cu mayoria di cancelacion pero AVV tin 23 mas cancelacion compara cu prome kwartaal di 2016. 3 Desde cuminsamento di 2017 KvK ta colecta informacion cu e meta pa indica kico ta e motibonan principal pa cancela un negoshi. For di esaki a sali cu e motibonan principal ta cu "no tin actividad di negoshi mas" cu 26%, "e gastonan pa mantene negoshi ta halto" cu 17% y "falta di financiamento" cu 16% como motibo entre e negoshinan cu a wordo cancela durante prome kwartaal di 2017. Te na momento di publica e comunicado aki KvK no a haya datonan di CBA pa complementa e informacion cu ta wordo presenta den e comunicado aki.

