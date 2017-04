Comparti Rond mundo tur aña dia 18 di april ta celebra monumentonan cu diferente actividad. E meta ta pa promove conscientisacion tocante e diversidad di herencia cultural y nan vulnerabilidad y e esfuersonan rekeri pa nan proteccion y conservacion. Na 2017 e tema ta ‘Herencia Cultural y Turismo sostenibel’ . Diferente partnersnan lo ta organisando actividadnan riba e fecha aki pa celebra y promove nos herencia cultural y monumentonan. Riba diamars 18 di April bishitantenan di Aruba lo por scohe for di diferente actividad pa asina siña un tiki mas y experencia nos herencia cultural. E actividadnan cu lo tin e dia aki ta :  Curator VIP tour na Museo di Industria na e Watertoren di San Nicolas; experencia e museo industrial cu un tour di e curator Renwick Heronimo. Ora: 10:00- 11:00 Am Lugar: Watertoren San Nicolas Pa mas informacion: 584 70 90, infomuseumofindustry@gmail.com  Cosecha San Nicolas ta organisa un workshop di palo di kwihi caminda e participantenan por traha yaberonan di mata di kwihi cu artista Denny Emmanuel . Ora: 10:00 – 11:30 Am Lugar: Cosecha San Nicolas Pa mas informacion: 587 87 08 , arubacosechasn@gmail.com /  California Lighthouse tin tour caminda cu por subi y disfruta di e bunita bista for di ariba. Ora: Entre 8:30 am – 4:45 pm Lugar: California Lighthouse Pa mas informacion: www.arubalighthouse.com  Aruba Downtown Walking tours lo duna e participante informacion tocante Aruba su historia, herencia cultural, monumentonan , tradicion y cuminda den un caminata dor di Oranjestad. Pa mas informacion: 592 50 69 ,info@arubawalkingtours.com Ora: 9:00 – 11:30 Lugar: Ta cuminsa na edificio di Cosecha Oranjestad (Zoutmanstraat 1)  Paseo Historico den e area di Rancho , conoce un tiki mas di e historia di Rancho y explora e perlanan di Rancho manera e forno di kalki di 125 aña. Ora: 9:00 – 10:30 Am Lugar: Ta cuminsa na edificio di Museo Arkeologico na Schelpstraat Pa mas informacion: 562 83 52, info@stichtingrancho.org  Museo Historico lo tin un VIP tour duna pa e manager di e museo Joase- Ann van der Biest caminda cu lo rebiba e storianan di Fort Zoutman. Ora: 1:00 pm – 2:00 pm Lugar: Museo Historico/ Fort Zoutman Pa mas informacion: 588 51 99, fundacionmuseoarubano@gmail.com  Scol di Baile Diana Antonette lo tin un workshop di baile caminda cu e participante lo pro siña 2 baile tradicional cu ta e wals y tumba y tambe siña un tiki tocante e bailenan folklorico di Aruba. Ora: 9:30 – 11:00 Am Lugar: Vondellaan 2, Cas di Cultura. Pa mas informacion: 593 74 09 , alydiawever@gmail.com0 Tambe dia 20 di April en conexion cu Dia Internacional di Monumento, Museo Arqueologico Aruba lo duna un presentacion tocante di Monumentonan Arqueologico di nos isla na e Multi Functionele Accomodatie (MFA) na Noord. E presentacion lo ta gratis y lo cuminsa 7:30 di anochi. Pa mas informacion tocante e diferente actividadnan por bishita e pagina di facebook di Stichting Monumentenfonds Aruba Asina aki hunto cu tur e partnersnan Stichting Monumentenfonds ta celebra nos monumentonan y asina contribui na preserva nos pasado pa futuro! Mustra/Kita comentarionan

