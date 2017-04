Comparti E grupo di studiante cu ta studiande na Leiden a expresa di ta hopi agradecido na Minister Plenipotenciario Juan David Yrausquin pa scucha loke nan ta pasando den dje como studiante Arubiano na Hulanda. Maske cu no tin hopi studiante na Leiden, asina mes hopi a bin pa papia cu e mandatario. Otro studiantenan cu ta studia na Leiden, pero ta biba na Den Haag of na Rotterdam a scohe pa asisti na un di e encuentronan aki cu lo tuma lugar otro siman diamars 18 di april na Den Haag y na luna di mei na Rotterdam. Mescos cu tabata e caso na e encuentronan anterior Minister Yrausquin a tuma tempo pa a sinta papia y scucha loke e studiantenan tin di bisa riba nan bida como studiante. Hopi topico a keda trata di cual Minister Yrausquin lo bai pone nan den un plan di accion pa brinda mas sosten na nos studiantenan. Durante di e encuentro aki algun studiante a bai live via di Facebook pa conta riba nan experencia como studiante na Hulanda y special tocante di e ciudad unda nan ta studia. Nan a duna hopi tips na e muchanan cu ta preparando pa e aña aki bin Hulanda pa sigi un estudio avansa. Un bunita initiativa di e studiantenan mes y esaki sigur lo yuda e muchanan aun mas riba nan preparacionnan pa nan bida como studiante na Hulanda. Na final e studiantenan a expresa nan satisfaccion riba e initiativa di e minister pa cu e anochi aki y tambe nan a gradici e mandatario pa e invitacion. Mustra/Kita comentarionan

Comparti