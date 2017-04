Comparti Riba diadomingo, dia 16 di April, huespednan na MooMba Beach lo tey pa un bon treat: un Easter Sunday Brunch cu ta beat tur brunch. Y ta un deal fantastico, ya cu e brunch ta sin limite. Pa e muchanan tin un programa special cu un egg hunt, un dino jump, face painting, figuranan di blaas, un trampolin, weganan y mas. E huesped di honor ta e Coneu di Pasco, kende lo tey presente pa bula rond for di 12’or te cu 2’or di merdia. E actividadnan lo cuminsa pa 11’or di mainta y lo sigui te cu 3’or di atardi. Mayornan por bebe nan bebida den un modo relaha mientras cu nan yiunan ta disfruta di dibersion riba e dia aki. Un prijs chikito pa mucha ta envolvi. E Sunday Brunch ta un buffet extravagante, cu un Breakfast Station cu omelet, waffle y pancake, un Cold Station cu Asian Noodle Salad, Bruscetta, shrimp coctail, un salmon wrap, sushi rolls y goat cheese salad. Tin tres sopi: onion, seafood choweder y sweet potato y despues tin e main Course Buffet, cu ta inclui, beef stew Burgundy Style, un seafood paella cu hopi pisca of un grilled chicken breast den un mushrrom-truffle sauce. Dessertnan ta merece hopi espacio den bo barica, asina ta laga algo pa e cheesecake, chocolate brownie of home made apple-cinamon pie; icecream ta sea banana, chuculati of vanilla of un sherbert di raspberry of lemon. E unlimited brunch aki ta un treat cu mester wordo saboria cu glasnan friu friu di Mimosa of Sangria. Nan ta riba un prijs special tambe (no ta inclui den e prijs). Aunke cu falta algun dia, toch ta un bon idea pa haci bo reservacionnan na MooMba mas pronto posibel, specialmente si bo ta biniendo cu un grupo grandi di miembronan di famia of amigo. Nos por bisa solamente: disfruta y Bon Pasco. Mustra/Kita comentarionan

