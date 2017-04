Comparti Amantenan di grill: haci bo reservacionnan pa e Diadomingo di Pasco na Tango Argentine Grill mas pronto cu bo por. E restaurant popular aki den Arawak Garden ta ofreciendo un tremendo grill extravaganza, caminda cu huespednan ta wordo presenta cu un appetizer buffet cu salada y side dishes, manera berdura, batata, aros y pasta, prome cu bo scoge un di nan dos opcionnan como e plato principal. E variedad di opcion ta inclui un suculento filet mignon, un juicy sirloin steak, un sabroso skirt steak, chicken breast gegrilled a la perfeccion y un fantastico grouper. Huespednan ta wordo sirbi cu biña, mimosa y/of juice durante e festin. E Easter Sunday Extravaganza ta cuminsa pa 11’or di mainta y huespednan por come te cu no por mas, pa 2’or di merdia. Tango Argentine Grill ta situa den Arawak Garden dilanti di Barcelo Resort riba e hi-rise strip. Durante e fiesta di Pasco lo bay tin musica en bibo. Por yama tango na 5868600 of 5868644 pa reservacion. Cuponan ta limita, asina cuminsa yama awo. Mustra/Kita comentarionan

Comparti