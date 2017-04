Comparti Un idea cu a nace door di “Cedric Meulens” q.e.p.d, e la bin cu e idea pa e TK5 aki na aña 2011 y despues Arthy Lie di Surinam a lansa e idea aki na Surinam tambe. Aruba su team infantil a bari y mop na Corsou y na Surinam na aña 2012. Nos a forma e team di Aruba cu atletanan di Noord Taekwondo Center, Stichting Tiger Taekwondo Academy, San Nicolas Taekwondo Center y Brazil Taekwondo Stichting pa asina hunto nos por a logra gana y te cu e dia di awe, nos a sigui gana e copa na Surinam pa 5 aña consecutivo. Na Corsou nos a logra gana e copa 3 biaha y a perde dos biaha, esey ta e pasado. E aña aki nos kier gana e copa di 2017 na Corsou y e copa di 2018 na Surinam. Pa nos logra esaki nos tin mester di un team. Si bo tin atleta entre 7 cu 8 aña te cu 11 aña prome cu November 10 y tin un curason grandi nos ta interesa den e atleta ey pa asina forma un bon team. No ta sigur di e categoria di Cadet, Junior y Senior ainda. Manera cu Ellon Donker manda e invitacion y e categorianan, lo mi informa bosonan di esakinan, pero pa awor ta pa e categoria di infantil nos mester forma un team. E team ta di 5 atleta, pero semper por tin 1 adicional pa cambia den caso di lesion, manera a tuma lugar e aña aki na Surinam. Nos prome training ta diasabra awor dia 15 di April na Grape Field na e Anker. Training ta cuminsa for di 8’or te cu 10’or di mainta. Training lo sigui tur diasabra te cu dia 5 di Augustus, pero nos ta bay tin un pauze na Juli. Dia 5 di Augustus 2017 lo mi forma e team pa e TK5 di Corsou, pasobra mester sigui prepara e team, pa uniform etc. Si bo tin algun pregunta semper por mail mi persona. Mustra/Kita comentarionan

