Comparti E playoff final di ABBA entre e ekiponan di Red Machine y ATCO Indians sin duda tabata un di esnan cu a haya miho atencion den e ultimo anjanan. E serie di shete wega a pone cu cada biaha e stadion tabata yen di fanatico tanto na cora como na oranjo. E serie entre e dos rivalnan eterno den e baseball local tabata di kita sombre. Ambos ekipo a demostra un bon baseball den tur e weganan hunga unda cu ATCO ta cay atras den e serie pero despues ta bolter esaki mientras cu Red Machine no a keda atras y ta pica dilanti 3 – 2. Den wega number seis ATCO ta blankea Red Machine pa forza un di shete wega. Un wega caminda cu tur cos a mustra di a faborece e indjannan di Noord. Cu dos bataso grandi di Jurrick Blanco ATCO a pica bay ariba 5 - 0, pero e ekipo di Red Machine no a cay den panico y a sigui lucha te empata e wega 7 – 7. Na final Red Machine ta prolonga nan titulo door di derota ATCO Indians cu e score di 11 – 7. E federacion di ABBA a traha duro pa logra trece e baseball riba pia y awor mester di un continuadad mirando e exito di e gran final di baseball AA. Un pabien grandi na Red Machine cu nan titulo di campeon y ATCO Indians cu nan sub campeon y sigur tambe na e federacion di ABBA pa pone e baseball biba bek den gran forma. Un danki sigur na Lotto, e Loteria di Aruba pa medio di Comision di Subsidio cu a subsidia e campeonato di baseball organisa pa e federacion di baseball Arubano, A.B.B.A. Cumprando weganan di Lotto, e Loteria di Aruba bo ta contribui na deporte riba nos isla. Meta di e fundacion ta pa organisa loteria, cambia bida di su hungadonan y na mes momento inverti den deporte local pa medio di donacionnan na e Comision di Subsidio.

