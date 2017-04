Comparti Recientemente a tuma luga e firmamento oficial di un documento importante pa sigui concretisa e cooperacion riba e tereno di educacion entre Dr. Horacio E. Oduber Hospitaal y Vrije Universiteit/ Amstel Academie di Amsterdam Hulanda. Esaki den presencia di entre otro sr. Ezzard Cilié di Hunta di Directiva di Hospital , Minister di Salubridad, dr. Alex Schwengle y Profesor dr. Gerda Croiset di Vrije Universiteit. Sr. Frans Figaroa cu ta coordinador di departamento di educacion di Hospital ta splica cu esaki ta momentonan importante na unda un biaha mas ta pone enfasis riba garantisa e continuidad den educacion profesional pa nos enfermeronan y tambe specialistanan medico cu ta traha den nos Hospital. Desde aña 2010 Hospital a cera un Memorandum of Understanding cu Vrije Universiteit di Hulanda, unda ta stipula cu nan ta ofrece y yuda Hospital cu diferente pakete di educacion pa asina por garantisa e nivel di educacion den salubridad. Esaki ta di suma importancia mirando cu meta di Hospital ta pa brinda un nivel di servicio halto cu ta garantisa cuido medico cu pashentnan merece. Anualmente esaki ta wordo revisa mirando cu cuido medico ta dinamico y ta keda desaroya su mes y pues pa educacion riba tereno di salubridad en general y particular nos no por keda atras. E biaha aki a firma un adendum di e MOU aki na unda ta specifica cu lo bay duna educacion den specialisacion den enfermeria pa ICU, Spoedeisende Hulp, interventie cardiologie y tambe neurologie. Tambe lo bay tin e posibilidad pa specialistanan por bay haci un asina yama bijscholing na Hulanda cu na final di dia ta na beneficio di nos pashentnan. Tambe ta trahando duro riba e HOH Academy cu ta facilita trahadonan pa upgrade nan mes pa medio di E-learning. Pues tin algun punto ya andando y tambe ta pensando riba e plan pa futuro y tur ta teniendo e pashent su salud y e calidad di servicio continuamente den mente. Mustra/Kita comentarionan

