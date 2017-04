Riba diabierna dia 7 di april 2017, Inspeccion di Salud Aruba (IVA) hunto cu otro departamentonan di Gobierno a haci un bishita di control na un centro di estetica, a base di varios melding cu IVA a ricibi cu e luga aki lo ta haciendo tratamento estetico sin cu tin un dokter cu e competencia necesario pa haci e tratamentonan aki.

Manera ta conoci, desde 1 di januari 2017, Inspeccion di Salud Aruba a drenta na vigor, den cual e organo independiente aki tin e poder di ley pa actua contra dunadonan di servicio cu no por garantisa e nivel di calidad di cuido cu nos leynan ta prescribi. Durante e control, a haya un persona cu ta bisa cu e ta dokter pero cu no ta registra na Departamento di Salud Publico (DVG). Pues, manera ley ta prescribi, e persona aki no lo por traha na Aruba como dokter. Den e luga a topa cu un cantidad di remedi y productonan cu no ta permiti den un centro di estetica, manera, botox, hangua, diferente pilder, saco di plasma y un aparato pa centrifuga sanger cu ta separa e plasma for di sanger. Ademas, e uzo di hangua ta permiti solamente door di un dokter of un nurse diploma cu ta traha bou di control y vigilancia di dokter. Den e caso aki no a mantene na e reglanan stipula den ley y a pasa e caso den man di Ministerio Publico y Polis cu a confisca e remedinan, productonan, un suma grandi di placa cu e persona tabatin den su poder y a duna e persona un multa. Tambe mester menciona cu durante di e control a constata cu e dokter y un otro persona no tabata tin e documentonan necesario pa keda na Aruba legalmente. Pues a pasa e dos personanan aki pa Warda nos Costa.

Pa ley tur dunado di cuido tin e responsabilidad pa percura cu nan ta duna e pashent cuido cu ta riba un cierto nivel y cu ta sigur. IVA ta informa comunidad cu tin risiconan grandi envolvi ora ricibi tratamento medico for di personanan cu no tin e competencia y educacion rekeri. Esaki ta entre otro pa motibo cu remedinan cu ta wordo uza door di personanan cu no tin e competencia necesario, no ta pasa un control door di e ‘afdeling geneesmiddelen’ di IVA pa verifica di unda nan ta bin, ki calidad nan tin y si nan ta sigur pa wordo uza. IVA ta urgi tur hende pa informa bon prome cu dicidi di ricibi cualkier tratamento medico. Pa siguridad di tur pashent, ta sumamente importante pa e dunado di cuido tin e cualificacion rekeri y ta registra na Departamento di Salud Publico. Si tin cualkier persona cu lo por ta na altura di tipo di casonan similar, por tuma contacto cu IVA na inspectievolksgz.gov@gmail.com.