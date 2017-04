Comparti Diahuebs, dia 20 di April, en conexion cu Dia Internacional di Monumento, Museo Arqueologico Aruba lo duna un presentacion tocante di Monumentonan Arkeologico di nos isla na e Multifunctionele Accomodatie (MFA) na Noord cu lo cuminsa 7.30’or di anochi. Museo Arqueologico ta ofrece e anochi informativo aki gratis na publico den colaboracion cu Stichting Monumentenfonds y MFA. Esaki ta e promer di diferente anochi di charla interesante pa publico tocante nos herencia cultural cu lo tuma lugar na diferente localidad durante e periodo cu salanan di exposicion di Museo ta cera pa publico. Dia Internacional di Monumento y sitionan ta ser conmemora rond mundo riba dia 18 di April y e tema cu e International Council on Monuments and Sites (ICONOS) a pone pa 2017 ta “Cultural heritage and sustainable tourism”. Monumentonan arkeologico por ta atraccionnan interesante pa turistanan como pa local. Esaki ta ser demostra caba pa tres aña ora cu den luna di Monumento Museo Arqueologico den colaboracion cu Stichting Monumentenfonds ta ofrece e Expedicion Arkeologico na publico. Mas y mas e ta importante pa salvarguardia y protehe e monumentonan arkeologico na un manera adecua. drs. Arkeologo Raymundo Dijkhoff lo splica durante su presentacion pakiko sitionan arkeologico ta e monumentonan mas bieuw di Aruba, kiko ta e relacion entre monumentonan cu ta edificio y monumentonan arkeologico y e situacion huridico na Aruba. Pakiko ta asina importante pa conserva y proteha esakinan, como tambe con nos mes por yuda cu esaki. Tambe e lo papia tocante di e diferencia entre sitionan arkeologico terestre y maritimo y nan estado den pasado y awor. Museo Arqueologico ta invita tur interesado pa ta presente durante e charla gratis aki na MFA Noord 70, diahuebs dia 20 di April venidero pa 7’30or di anochi. Na MFA Noord tin suficiente espacio pa parkeo pa tur interesado pa e presentacion. Salanan di exposicion di Museo ta cera pa publico en conexion cu trabounan di mantencion te cu proximo aviso. Mustra/Kita comentarionan

