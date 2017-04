Comparti Presidente di Parlamento ta trese padilanti cu ayera tabatin un reunion publico tocante criminalidad. E 15 Parlamentarionan cu a hiba palabra a haci diferente pregunta na minister Dowers. A puntra alavez tocante e sitacion di minister Croes y otro preguntanan cu tin di haber cu permiso, tereno. Parlamentario Bikker hunto cu Mep y parlamentario independiente a entrega un mocion di desconfiansa contra minister di Justicia. Dicho mocion a keda desaproba. Wyatt-Ras ta remarca cu durante e reunion tabatin fayo tecnico y cu no tabatin zonido durante e transmision via cable. Sinembargo publico por a sigui e reunion via di website y via Radio, legalmente segun reglement van orde. Un par di anja pasa reunionnan por a ser skucha solamente via radio. No por a skiche via television. Wyatt-Ras ta pidi disculpa pa e inconvenencia. Presidente di Parlamento kier coregi alavez e critica comosifuera tin algo di skonde. Parlamento ta un organo transparente cu ta funciona cu trahadornan profesional. Ningun momento no tin ningun intencion pa sera boca di oposicion. Wyatt-Ras ta informa cu specialista tecnico ta trahando pa soluciona e fayo aki, pero cu lo tuma tempo pa logra. Mientras tanto of lo mester transmiti cu fayo of mester keda sin reuni. Wyatt-Ras ta spera cu Parlamentarionan no keda uza esaki contra di su persona y contra di Parlamento en general cu mo ton arte no parte den esaki. Mustra/Kita comentarionan

