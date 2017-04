Comparti Danilo Curiel ta docente di biologie na Colegio Arubano y ta un di e projectleidernan cu ta organizando HAVO 4 Reis pa Perreira, Colombia. El a splica cu te awor aki nan ta 103 alumno cu ta bay y 9 guia. Den total 112 persona ta bay. Ta bayendo Perreira. Esaki ta un studiereis. Ta bay pa conoce e universidad eynan. Pa e alumnonan haya un idea kico ta pa bay un scol cu no ta aki na Aruba. Ultimamente tin hopi alumno ta kies pa bay Colombia of Sur America pa sigui nan estudio y no mucho mas Hulanda of Merca. E ora ta duna nan un bista di con e ta pa bay eybanda. E ora nan ta bay Universidad, nan ta woonbij cierto lesnan. Ta wak e alumnonan eynan haya les. Tur esey ta wordo organisa. E organisacion a dura di November mas of menos te awor aki. Normalmente ta prefera pa cuminsa, manera scol cuminsa. Pero e aña aki tabata tin algun retraso, cu a haci cu a cuminsa na fin di October pa comienso di November. E tabata un tiki preta, vooral pa e mayornan pa nan bin cu e placa. Ta e mayornan ta pone parti di e placa. A organisa un rifa tambe y un foodsale. E rifa a organisa hunto cu V-5, cu ta bayendo Panama. A rifa un auto y 9 otro premio. Cu esey Curiel kier a gradici pueblo, pasobra pueblo a cumpra. A bende hopi rifa. A bende mas of menos un 2000 buki di rifa, cu cada 10 den dje. Ta 20 mil ticket a wordo bendi entre V5 y H4. Comunidad a yuda hopi bon. Nan a cumpra e ticketnan bon, locual a pone cu e alumnonan por a bay cu un peso menos pa e mayornan. Mustra/Kita comentarionan

