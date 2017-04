Comparti Tin mucha cu a keda afo na Colegio Arubano riba e trip pa Perreira, pasobra toch door cu a cuminsa asina laat, ta un tiki peso pa nan bende e rifa cu a wordo traha pa genera fondo. Imagina cu ta 13 buki di rifa pa bende. Algun mucha por bende facil. Nan ta yega unda cu ta, nan ta bende lihe. Pero otronan no tabata por. E ora tiki tiki nan a cay afo y awor aki ultimo aki, tin cu echt no por bende. Tin 6 pa 8 buki cu nan no por a bende. E ora nan no por bay. Nan ta keda afo. Pero otro aña tin pensa di organisa asina, cu e ta menos. E carga ta menos tanto pa e oudersnan como tanto pa e muchanan. Ta organise miho y na cuminsamento di e aña escolar, ta hacie mas trankil. E meta ta pa bay cu 200 alumno, mas of menos, esta mas cu mita di e alumnonan di H4 pa e mesun destinacion. Mas despues den futuro lo bay otro caminda, manera por ta Panama of Ecuador, Argentina. Ta pensando tur eseynan. Colegio Pariba tambe ta organizando di nan y nan ta bay North Carolina. Esey tambe ta posibilidad pero pa futuro. Awor aki a cuminsa y esaki ta prome aña cu Curiel y otro dos docente ta organis’e. Pa mas facil ta bay Colombia. Aña pasa nan a bay Colombia caba, ya cu tin un base caba pa organis’e. E ta basta trabao, segun Curiel. Cuanto dia Esaki ta algo basta activo. Tin un curiculo full yen. Ta bayendo diadomingo awo. Ta sali marduga bay Perreiro, ta yega dialuna mainta 6’or. Eynan nan ta haya un break pa por drumi y relaha, pero despues di esey, tur dia tin algo. Nan ta bay Universidad, ta bay un parke natural. For di eynan nan ta bay haya un mita dia pa rust. Ta bayendo un Eco Hotel, unda cu ta den full naturalesa na Perreira. Nan ta haya chens eynan pa conoce e parke. Tin waterslide y yen di coy haci eyden. Despues diabierna ta bin Aruba bek, marduga un biaha mas. Diabierna anochi 12’or ta sali for di Colombia, bin bek Aruba. Tur cos ta inclui Tur cos ta inclui, segun Curiel. E aña aki a scoge pa bay cu un tour. Den e siguiente añanan tin pensa di haci’e riba nan mes y esey ta haci cu e mayornan ta bay paga menos, e alumno tambe tin cu bende menos. Pa e aña aki pa ta e prome aña, a kies bay cu un tour. E ta all inclusive, tres cuminda pa dia, eco hotel, tour, tur caminda, tur cos ta inclui. Cuanto e ta sali E ta sali mas of menos 1700 florin pa persona y esey ta inclui e ticket di avion. Nan a boek un charter cu Avianca pa ta mas facil, sino mester a pasa via Bogota. Awor ta bayendo direct Perreira y esey ta haci cu ta perde menos tempo y no mester haci escala. Mustra/Kita comentarionan

Comparti