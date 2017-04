Comparti Cu masha fanfaria un partido nobo a mira luz di dia, ya cu e vision di e politico cu a dicidi di lanta e partido aki, ya lo no tabata cuadra cu e organisacion politico di cual e tabata forma parti. Parlamentario di fraccion di AVP, sr Melvin Tromp sinembargo, ta mustra cu tur hende tin e derecho di lanta un organisacion politico nobo, si su idea y vision ya no ta cuadra cu esun di e partido cu e tabata forma parti do dje.

“Loke nos ta mirando den e campaña electoral aki ta algun actividad cu ta mustra mas tanto riba un copia carbon di nos partido berde, pero ta cubri esaki cu color blaus.

Actividadnan cu pa añanan largo ta conoci como actividadnan di partido AVP, awor a haya un otro color y hasta tin tur indicacion cu tin informacionnan di nos partido, ta ser uza den e actual campaña electoral.

Mi ta bay hasta na mustra cu ora cu mira cu e partido nobo aki a dicidi di uza como sede un edificio cu ta representa un cas tipico Arubano, cual ta e icon di partido AVP pa hopi decada caba, e ta caba di confirma cu practicamente e partido nobo aki, ta insisti pa ehecuta mesun vision y programa di partido AVP.

E partido nobo aki ta mustra cu ainda e no a logra di haya un identidad propio, di mustra un cara nobo na pueblo di Aruba, pero ta sigui e mesun pensamento grandi di AVP cu a converti nos partido den esun di mas grandi di Aruba.

Nos ta lamenta si cu dado momento fiel miembronan di nos partido, ta wordo acosa verbalmente ora cu trata di transforma nos hendenan den nan siguidonan faltando respet asina pa derecho di cada hende pa scoge su propio color politico.

Por puntra un hende pa vota pa bo partido pero no por bay over na lenguahe agresivo ora cu e ciudadano aki mustra cu determinacion, cu e ta berde y lo keda berde.

Loke nos por a tuma nota tambe den e reunion publico di diamars ultimo ora cu a presenta un mocion di desconfiansa contra di Minister Arthur Dowers den Parlamento, cu e mocion aki a wordo poni riba facebook prome cu el a wordo presenta na Parlamento, dunando un indicacion bon cla e forma con e partido nobo aki ta uzando politiconan di gran experencia, den su campaña electoral.

Pero ta na su luga si cu ora un politico dicidi cu su pensamento of vision no ta cuadra mas cu e partido politico caminda el a wordo forma y cu cual el a crece cune, sikiera e presenta un vision nobo, un pensamento politico nobo y no trata di converti tur loke ta berde den color blauw, mientras cu e berdad ta keda bisto pa tur hende mira,” Parlamentario Melvin Tromp a mustra. Mustra/Kita comentarionan

