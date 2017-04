Comparti

Diamars den oranan di mainta Prome Minister Mike Eman hunto cu su colega di Infrastructura Benny Sevinger, a bishita e area di klip, banda di Lagoen, unda cu tin trabou grandi andando pa mehora e sistema di fluho di awa. Prome Minister Eman hunto cu su colega durante yobidanan fuerte ultimo añanan a bishita e bario aki y a constata cu cada biaha ta surgi un inundacion grandi den diferente di e casnan. Den e bishita di Accion di Bario tambe e habitantenan a pidi pa un solucion y esaki ta loke cu Gabinete Mike Eman a traha riba dje.

Prome Minister Eman cu e potret di e situacion cu a surgi den pasado, a splica cu nan a traha duro pa bini cu un sistema pa alivia e situacion di e bario. El a enfatisa si cu mirando con chikito e isla aki ta sigur no por acapara tur e awa ora di yobida fuerte. Cu e sistema cu a bini cune lo no evita cu ningun awa lo keda para. Pero loke si e lo percura p'e ta cu e awa lo no yega asina halta mas manera den pasado y e awa lo move mas lihe tambe. Mirando cu e sistema lo conecta diferente tubo riba esun grandi haciendo e sistema uno miho structura, e lo trece bentaha tambe pa e sistema di riolering.

Ademas di esaki, tin mas proyecto pa e area di klip, Prome Minister Mike Eman a bisa. Asina el a menciona cu e caya lo bay haya un recap hunto cu e caminda di Adriaan Lacle Blvd y e otro zijstraatnan. Un otro noticia pa desaroyo di e bario, Eman a informa cu e edificio unda antes tabata station di gasolin ta bay wordo renoba y Gobierno ta bay huur esaki cu un bon conoci gym di "cross fit", specialmente pa e bishitantenan di e area aki.

E proyecto aki, segun director di DOW ing. Marlon Croes, ta keda entrega den luna di mei y Gobierno a inverti 275 mil florin pa yuda mehora e fluho di awa.

