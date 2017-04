Comparti

Durante algun ora Prome Minister Mike Eman compaña pa Presidente di Parlamento Mervin Wyatt Ras a bishita e bario di Rooi Kochi. Nan a cana cas pa cas informando habitantenan di e cendemento di prome luz LED den e area cu falta iluminacion ainda, pero tambe pa scucha nan deseonan pa Aruba. Tabatin comentarionan positivo pa e trabou cu Gabinete Mike Eman ta haciendo pa e barionan, principalmente esnan pariba di brug. A menciona por ehempel e camindanan cu a wordo mehora den cuadro di e proyecto di Green Corridor. Tin un caminda cu ta pasa patras di e caretera principal cu ta pasa den Mabon y yega te na Weg Fontein (mas o menos 10 KM), cu ta alivia inmensamente e biahe diario di San Nicolas pa Playa y vice versa.

Hustamente den Mabon, den e entrada pa bay Rooi Kochi por a mira cu ta construyendo un mini parke pa uzo di e habitantenan di e area ey. Tambe tabatin den bario e ploegnan di SERLIMAR cu a haci basta trabou di limpiesa den e bario. E palabranan “mi ta contento” ta loke por a wordo scucha for di diferente habitante ora cu nan a wordo puntra kico nan ta pensa di e proyecto Green Corridor cu ta pasa den nan bario y otro trabounan desplega pa Gabinetenan Mike Eman. Esaki ta e forma pa goberna un pais, e Presidente di Parlamento Mervin Wyatt Ras a expresa na e sitio. “No mester keda sinta paden so sin scucha e pueblo. Di e forma aki bo ta haya sa sentimento di pueblo. E bishita no mester ta cada 4 aña so".

Bon di e bishitanan aki, Prome Minister Eman a bisa, ta cu por scucha deseo di e habitantenan. “Tin cosnan cu nos por yuda di biaha, principalmente ora cu ta pidi pa recoge sushi grandi banda di e cas, pa cual mi kier gradici SERLIMAR, City Inspector y GKMB cu ta cana tur siman cu nos." Otro peticionnan ta wordo registra pa sigui traha riba nan. E siman aki un biaha mas tabata den e Accion di Bario e Bus di Salud cu a trata su pashent no. 20.000.

Tabata importante e bishita na Rooi Kochi pa motibo cu durante bishitanan anterior e habitantenan a pidi pa mehoracion di e caminda principal cu ta pasa den nan bario y esaki mientrastanto ta cla y a bira un di e principal camindanan alternativa cu a wordo reconstrui. Pero tambe banda di e caminda riba e caretera aki ta construi parkenan y un di nan ta cay den Mabon na e crusada pa Rooi Kochi. Aki lo bay instala tambe algun mashin di ehercicio, cual a causa hopi alegria cerca e habitantenan. Pa finalisa, awor ta bay instala luz den e areanan cu ta den scuridad. “Por bisa cu nos a cumpli cu e habitantenan di Rooi Koochi tambe,” Eman a bisa na final di su bishita. Mustra/Kita comentarionan

