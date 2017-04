Comparti Tabata tin un reunion andando. Toch un reunion cu hopi interes, hopi discusion etc. cu basta presencia di coleganan den parlamento. Presidente di Parlamento, Mervin Wyatt-Ras, a conta riba dos punto di agenda, cual un di nan a wordo posponi.

El a conta cu ta tratando criminalidad y e situacion den nos pais. Ta un tema cu a trata na varios ocasion caba. A trat’e na October, a bolbe haya un peticion awor aki. A cuminsa cun’e na Maart, pero no por a sigui cun’e, pasobra tabata tin un fayo tecnico y habri’e awor aki, el a splica.

Ta importante cu ta bisa miembronan di parlamento ora cu nan a expresa nan preocupacion, minister a presenta, pa asina contesta tur e preguntanan. Naturalmente ta un preocupacion, pero tambe tin cosnan cu a wordo haci y durante e reunion a haya e contestanan riba dje.

Yamamento di reunion

Por bisa cu Wyatt-Ras a tende critica cu no ta yama reunion. A tend’e ayera, pero esaki no ta corecto. A yama varios reunion. A yama bijeenkomst, a yama reunion publico y ta jammer si cu esnan cu ta yama reunion, tin biaha no ta presenta pa reunion.

Por ehempel na October esey a pasa. Fraccion di MEP a yama un reunion y ora cu a yama un bijeenkomst pa por informa tocante di e topico, prome cu trat’e den reunion publico, pasobra ta un reunion cu fraccion di AVP a pidi, a dicidi cu ta yama e stakeholdernan prome, pa asina prepara. No ta gusta bin reunion pa tira cos riba otro. Ta bon pa tin informacion. Dia cu a haci e reunion, esnan cu a pidi e reunion, manera lider di fraccion di MEP, no tabata tey presente. Awo a yama e reunion na Februari, a yama reunion na Maart. Awor aki ta den reunion y Wyatt-Ras a keda contento cu esnan cu a pidi’e tey y por a haci pregunta na e minister.

Ta keda en espera cu e minister ta contesta e preguntanan aki y ta bisa cu naturalmente tin un preocupacion.

Criminalidad

Criminalidad semper ta un preocupacion den nos pais. Mas hende tin riba bo pais, mas chens di criminalidad. Ta importante cu ta papia di dje, pero tambe cu ta yega na puntonan di prevencion. Esey ta e intencion tambe awe durante e reunion y ta spera cu esaki a sali pa loke ta trata e reunion aki.

Problema tecnico

Ainda e problema tecnico tey. Hende ta bisa cu ta mira imagen pero no ta scucha. Dia 28 di maart nan tabata tin e problema tecnico. No tabata tin sistema e dia ey y mester a pospone e reunion. A constata cu television tin imagen, pero no tin e zonido. Esey ta un problema tecnico. Wyatt-Ras kier a coregi cu hende ta bisa cu hende kier cera boca di fraccion di MEP. E presidente di Parlamento ta splica cu no tin nada di contra di otro. E presidente di parlamento ta cumpliendo cu su trabao yamando reunionnan. E tin 30 dia pa yama reunion publico pidi door di cua fracicon cu ta. E ta cumpliendo cu reglement van orde. Ta asina cu tin un fayo tecnico. E fayo tecnico ta un fayo door cu e aparatonan ta verouder y lo bay keda un problema. Esun di awe intension ta cu despues di 7'or di anochi, lo pasa e grabacion na television. Tur hende por wak riba e website di Parlamento, www.parlamento.aw, por sigui e reunion y tambe na radio por sigui e reunion. Tin cu bisa cu awendia tecnologia ta haci posibel, cu locual cu por haci di e medio aki, por sigui'e den un otro medio. No tin ningun scondemento di informacion. Parlamento ta transparente. Tin profesional ta traha cu parlamento. Banda di e politiconan, Parlamento ta wordo full organisa pa profesionalnan y ta cumpliendo cu loke tin y tambe cumpliendo cu reglement van orde, pa asina tur hende por sigui e reunion.

