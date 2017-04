Comparti “Nos no por warda pa bin bek na Nos Clubhuis, nos stima Sophie,” Tracy, Brian, John y Tamara for di Rochester, New York, a bisa. Nan ta na Aruba pa prome biaha, y nan ta haya cu nan vakantie “ta e miho te asina leu.” Tracy Zingo ta un controlador, su casa Brian ta retira, John ta un manager y Tamara ta un foreclosure specialist. Nan a scucha di Nos Clubhuis, cual ta hopi great, un bar relaha net riba Hadicurari Restaurant, y Marriott, e bisiña di Hadicurari. “Nos ta loco riba e bitterballs y Tiki cocktails, nan ta tremendo,” nan a bisa cu sonrisanan grandi. Nos ta kere Tracy, Brian, John y Tamara no lo tarda hopi prome cu nan bin sinta bek na Nos Clubhuis, disfruta di e increibel bista riba lama, comiendo bitterballs na dozijn y bebe hopi cocktail. Y Sophie lo ta wardando riba boso. Mustra/Kita comentarionan

Comparti