Comparti Awe pa 7:30pm di anochi e di 18o Copa Cees Bossers ta inicia na Eagle Beach. Participantenan y fanaticonan por prepara pa un weekend di semana santa ariba Eagle beach cu sigur lo ofrece un tremendo ambiente. S.V. Juventud Tanki Leendert (JTL) pa 18 aña consecutivo ta organisando e evento deportivo di “Copa Cees Bossers” durante temporada di campamento y awor cu apoyo di Aruba Voetbal Bond (AVB) como sponsor principal di e evento lo por admira e cancha di beach soccer den un bachi completamente nobo. Presentando un infrastructura mas robusto y den linea cu canchanan internacional di beach soccer. Un total di 16 team lo competi pa e titulo maximo cu un premio cash atractivo pa e campeon, sub-campeon y 3er lugar. E weganan ta cuminsa ariba diahuebs 13 di April pa 7:30 di anochi y lo culmina pa 11or. Ariba diabierna Santo lo no tin ningun partido. Diasabra ta inicia pa 9or di mainta un total di 28 wega di Lifida (Categoria Minibaby, Baby, Lifida A y B). Diasabra anochi pa 7:30pm lo resumi cu weganan di cabayeros. Diadomingo y Dialuna weganan lo cuminsa pa 12or di merdia y e final lo ta pa mas o menos 5:30pm dialuna atardi. Bin presencia y disfruta hunto cu famia y amigonan di un weekend spectacular como fanatico or hungador di e deporte di beach soccer na Eagle Beach. Pa mas info of pa wak algun wega live por bishita www.beachsocceraruba.com of facebook www.facebook.com/beachsocceraruba Mustra/Kita comentarionan

