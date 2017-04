Comparti Clientenan ta yegando Mediq Botica Oduber y ta keda sorprendi di mira e ekiponan di train. Nan ta hayando e oportunidad di train 5 ehercicio pa 5 minuut cu un trainer cu ta scoge ehercicio pa nan y despues nan por sigui haci nan compras pa asina haya un descuento cu ta bay pa un fundacion. Banda di esey tambe e ehercicionan aki ta contribui na bo salud y ta judabo kima calorianan y alabes ta encurasha bo pa keda fit. P’esey Mediq tin nan campaña di “Stay Fit – Pay Less” na Mediq Botica Oduber y esaki no ta solamente pe clientenan di e botica, pero pa Aruba completo. Cherryldine Buckley un Health Promoter, su moto ta Stay Fit p’esey pa su persona ta hopi importante cu un compania ta bin trece un iniciativa ful diferente cu otro camindanan cu e no a mira. Buckley a keda sorprendi ora el a drenta Mediq Botica Oduber y a haya tur ekipo pa train. E bon parti ta cu fuera di haya descuento, el a keda contento cu hunto cu e descuento aki ta bay un donacion na Fundacion Celebro Vascular Aruba (CVA). “Mi ta kere e ta un fundacion cu ta traha duro y mester di informacion. No ta un secreto. Pa tanto tempo cu nos ta papia di salud, nos tur sa cu ora bo haci ehercicio bo ta evita hopi problema di salud, fuera bo ta traha na bo peso bo ta evita complicacion na bo salud. Entre otro un hersenen stroke”, Buckley a remarca. Si e placa aki ta bay pa Fundacion CVA e ta manera un dobel up pa motiva hende haci su compras na Mediq Botica Oduber. “Aruba mi ta invita boso pa pasa aki Mediq Botica Oduber na final di Caya Grandi. Ora bo drenta aki nan bo ta keda manera kico a pasa akinan, e luga a bira grandi. E luga a bira grandi pasobra abo por haci 5 ehercicio y haya un descuento. Bin purb’e. Por ta e ta un iniciativa pa esunnan cu no ta haci hopi ehercicio por cuminsa un tiki aki den anto esaki ta motiva nan pa por sigui tambe. Join nos “to be fit’”, Buckley a remarca. Tommy Lee Halman cantante di Buleria ta haya cu tin un area cu hende por haci ehercicio pa 5 minuut na Mediq Botica Oduber ta hopi apart y e ta haya esaki cu ta algo bon. “Mi tambe ta pro salud y esaki ta duna hende e oportunidad pa sikiera motiva nan. Bo ta bay cumpra algo, pero bo ta ricibi bo descuento cu un par di ehercicio masha facil. Mi ta spera cu mas luga tuma esaki riba nan pecho. Mi kier invita Aruba completo pasa Mediq Botica Oduber pa nan mes experiencia e descuento aki y mi kier curasha Aruba completo”, Halman a remarca. “Nos tur sa cu tur hende nan bida ta druk, bo tin coy haci pero haci tempo djis pa 10 minuut pa bo haci ehercicio, pasobra kere mi e cos ey ta haci diferencia completo den bo cosnan diario, bo ta sinti mas miho, bo ta opera mas miho, bo ta traha mas miho”, asina Halman a remarca. “Ami lo curasha hasta si bo ta come junk food, sigura bo mester kim’e tambe pasobra locual bo a pone aden bo mester haya un manera pa sak’e bek afo. Si bo no sak’e afo bo ta hay’e otro caminda scondi” asina Halman a termina. Mustra/Kita comentarionan

Comparti